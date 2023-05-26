Фото, видео ⟩ Российская ракета попала в больницу в Днепре

Среди раненых двое детей, сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак. По его информации, это мальчики трех и шести лет - они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего, по словам Лысака, госпитализировано 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Также Лысак опубликовал фотографии нескольких зданий, разрушенных российскими беспилотниками и ракетными ударами ночью. Среди них ангар транспортной компании, заправка и два частных дома.

Лысак заявил, что украинские зенитчики сбили пять российских ракет и шесть беспилотников Shahed, которые в противном случае нанесли бы еще больший ущерб.

Украинская Генпрокуратура сообщает, что российский удар в Днепре был нанесен по медучреждению и ветеринарной клинике. В общей сложности огонь охватил 500 кв. метров. На месте работают пожарные и спасательные службы.

В Гуляйполе в результате ракетной атаки двое раненых, сообщают местные власти. Разрушены жилые дома и хозпостройки. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что армия РФ нанесла ракетный авиаудар по Авдеевке, попав в жилой дом. Предварительно обошлось без жертв, сообщил Ермак.

Российский обстрел Украины, май 2023 г. Фото: Reuters/ScanPix

Ночью Россия также наносила удары по Киеву, но, по данным киевской военной администрации, все ракеты и беспилотники были сбиты. Пострадавших и разрушений не было.

Киевская военная администрация заявляет, что это уже 13-я атака российских войск на украинскую столицу за месяц.