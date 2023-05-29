Избитый в Даугавпилсе Ливай Амарейн: "Мы никого не заставляем быть такими же, как мы"

Если насилие будет замалчиваться, оно будет продолжаться. Чтобы что-то поменять, необходимо говорить об этом громко, в эфире "Кто вам платит?" высказался избитый 4 мая в Даугавпилсе на почте ненависти Ливай Амарейн.
Ливай нисколько не пожалел, что рассказал о своем личном опыте публично, а фотографии последствий его избиения облетели все новостные порталы Латвии.
"Я однозначно призываю всех делиться подобным опытом, потому что молчание приведет только к еще большим проблемам в нашем обществе. Я не жалею о том, что я решил рассказать об этом на всю страну. Я считаю, что это наоборот, даже полезно, потому что люди должны знать, что происходит.
Потому что у многих людей, которые считают, что к ЛГБТ у нас в стране относятся нейтрально, у них закрыты глаза на то, что существуют такие случаи.
То, что произошло со мной, это то, что происходило и с моими друзьями, это все откладывается на полочку, и никто с этим ничего не делает практически. А людей продолжают бить. Я считаю, что людей бить нельзя".
Благодарен смелости Ливая и член правления Mozaīka Каспар Залитис. По его признанию, регистрация таких случаев позволяет вести диалог как с полицией, так и с другими органами государственной власти. Если нападения не регистрируются, то обществу Mozaīka и нечем подкрепить данные, что это действительно существенная проблема для Латвии.
По информации Залитиса, дело против избившего Ливая квалифицировано как преступление на почве ненависти, нападавший на данный момент находится в заключении, и ему грозит до 10 лет ограничения свободы.
Член правления Mozaīka отдельно отметил качество работы даугавпилсской полиции, которая самостоятельно начала расследовать дело как преступление на почве ненависти.
"Это комплимент полиции. Я очень извиняюсь, но я думал, что Даугавпилс - это было бы последнее место, которое в Латвии бы приняло, что это преступление на почве ненависти. Это первый раз, если я не ошибаюсь, первый полицейский участок, который классифицировал это преступление на почве ненависти".
Помимо этого, Залитис отметил прогресс Государственной полиции как таковой - наконец на службе есть человек, который специализируется на таких делах и к которому из Mozaīka могут обратиться напрямую.
Ливай Амарейн также рассказал, как для них с партнером прошло посещение "Парада традиционных семей в Даугавпилсе".
"Мы хотели повысить видимость, что в Даугавпилсе существуют нетрадиционные семьи, в отличие от только традиционных".
После скандала, развернувшегося вокруг формулировки "традиционные семьи", по словам Ливая, организаторы выступили с заявлением, что "приглашают все семьи, но их личные взгляды консервативны".
"Мы решили, что мы, наверно, единственные, кто отважится туда выйти и показать, что есть семьи другие. (...) Мы решили пойти с нашим ЛГБТ флагом, мы в него завернулись".
По словам Ливая, мимо них прошел в том числе мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, обвинивший партнеров в "несанкционированном пикете".
На типичные замечания тех, кто считает схожие поступки "пропагандой ЛГБТ", Ливай отвечает:
"Я не считаю, что это пропаганда, потому что мы никого не заставляем быть такими же, как мы.
Если человек говорит о том, что не несет вреда для кого-то другого, то в чем заключается пропаганда?".
Весь эфир смотрите по ссылке:
На этой неделе, с 29 мая по 4 июня, в Риге пройдет Riga Pride, или Рижский прайд.
По словам организаторов, прайд этого года, который проходит под девизом "Расцвети!" - это приглашение каждому раскрыться в собственном разнообразии и увидеть красоту разнообразия в других.
Неделя прав человека откроется в понедельник, 29 мая, торжественным перерезанием радужной ленточки в культурном центре Skapis, где всю неделю будет работать информационный центр мероприятия.
31 мая состоится крупнейший в странах Балтии "Форум разнообразия и инклюзивности 2023". Он пройдет уже в четвертый раз и соберет руководителей регионов, политиков и широкий круг гостей. Своим опытом поделятся Swedbank Latvia, Tvnet Grupa, KPMG Baltic, AirBaltic, Caffeine и другие. Форум откроют глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и председатель правления Swedbank Latvia Лаурис Менцис.
Главным событием прайда станет шествие "Мы все - Латвия", цель которого - пропаганда инклюзивного общества и принятие закона о гражданском союзе. Шествие начнется в субботу, 3 июня, в 13:00 в Верманском саду, а завершится специальным праздничным концертом, на котором выступят известные и любимые в Латвии музыканты, а также произнесут речи организаторы, активисты и сторонники прайда.
С полной программой можно ознакомиться на www.rigapride.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!