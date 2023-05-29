Избитый в Даугавпилсе Ливай Амарейн: "Мы никого не заставляем быть такими же, как мы"

На типичные замечания тех, кто считает схожие поступки "пропагандой ЛГБТ", Ливай отвечает:

"Я не считаю, что это пропаганда, потому что мы никого не заставляем быть такими же, как мы.

Если человек говорит о том, что не несет вреда для кого-то другого, то в чем заключается пропаганда?".

На этой неделе, с 29 мая по 4 июня, в Риге пройдет Riga Pride, или Рижский прайд.

По словам организаторов, прайд этого года, который проходит под девизом "Расцвети!" - это приглашение каждому раскрыться в собственном разнообразии и увидеть красоту разнообразия в других.

Неделя прав человека откроется в понедельник, 29 мая, торжественным перерезанием радужной ленточки в культурном центре Skapis, где всю неделю будет работать информационный центр мероприятия.

31 мая состоится крупнейший в странах Балтии "Форум разнообразия и инклюзивности 2023". Он пройдет уже в четвертый раз и соберет руководителей регионов, политиков и широкий круг гостей. Своим опытом поделятся Swedbank Latvia, Tvnet Grupa, KPMG Baltic, AirBaltic, Caffeine и другие. Форум откроют глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и председатель правления Swedbank Latvia Лаурис Менцис.

Главным событием прайда станет шествие "Мы все - Латвия", цель которого - пропаганда инклюзивного общества и принятие закона о гражданском союзе. Шествие начнется в субботу, 3 июня, в 13:00 в Верманском саду, а завершится специальным праздничным концертом, на котором выступят известные и любимые в Латвии музыканты, а также произнесут речи организаторы, активисты и сторонники прайда.

С полной программой можно ознакомиться на www.rigapride.lv.