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Первый эфир после штрафа: о демократии и терпимости

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Толерантность в Латвии - тема очередного эфира дискуссионной передачи "Кто вам платит?".
Толерантность в Латвии - тема очередного эфира дискуссионной передачи "Кто вам платит?". Фото: LETA/TVNET kolāža

​Ценности TVNET GRUPA - разнообразие, смелость, активная позиция и доверие. Спор с NEPLP из-за прозвучавшего в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" наглядно показывает, что до полного понимания демократических ценностей и свобод предстоит пройти еще некоторый путь. Но TVNET GRUPA последовательно выступает в их защиту.

Сегодня в прямом эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсуждаем толерантность как одну из демократических ценностей в Латвии.

Гости эфира:

  • Каспар Залитис - член правления Mozaīka;
  • Ливай Амарейн - жертва избиения на почве ненависти;
  • Денис Ханов - культуролог.

Темы эфира:

  • Несколько слов о нашумевшем споре между NEPLP и TVNET GRUPA, позиция медиа и дальнейшие шаги;
  • Терпимость в Латвии, открытость к "иному";
  • Гомофобия в обществе и политике Латвии;
  • Судьба Закона о партнерских отношениях;
  • Месяц многообразия и готовящийся Baltic Pride.

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

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