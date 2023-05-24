Первый эфир после штрафа: о демократии и терпимости

Ценности TVNET GRUPA - разнообразие, смелость, активная позиция и доверие. Спор с NEPLP из-за прозвучавшего в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" наглядно показывает, что до полного понимания демократических ценностей и свобод предстоит пройти еще некоторый путь. Но TVNET GRUPA последовательно выступает в их защиту.
Сегодня в прямом эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсуждаем толерантность как одну из демократических ценностей в Латвии.
Гости эфира:
- Каспар Залитис - член правления Mozaīka;
- Ливай Амарейн - жертва избиения на почве ненависти;
- Денис Ханов - культуролог.
Темы эфира:
- Несколько слов о нашумевшем споре между NEPLP и TVNET GRUPA, позиция медиа и дальнейшие шаги;
- Терпимость в Латвии, открытость к "иному";
- Гомофобия в обществе и политике Латвии;
- Судьба Закона о партнерских отношениях;
- Месяц многообразия и готовящийся Baltic Pride.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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