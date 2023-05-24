Первый эфир после штрафа: о демократии и терпимости

​Ценности TVNET GRUPA - разнообразие, смелость, активная позиция и доверие. Спор с NEPLP из-за прозвучавшего в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" наглядно показывает, что до полного понимания демократических ценностей и свобод предстоит пройти еще некоторый путь. Но TVNET GRUPA последовательно выступает в их защиту.