О каких женщинах мечтают мужчины разных знаков Зодиака

Конечно, любовь может нагрянуть внезапно, но типаж "мечты всей жизни" практически не меняется с годами. Дело в том, что сами звезды подталкивают людей к их "идеальному партнеру" в соответствии с знаком Зодиака.
Астрологи легко могут объяснить, почему мы влюбляемся в определенных людей. В силу характерных особенностей мужчины и женщины по-разному выбирают для себя спутника жизни и совершенно по-особому представляют образ идеального партнера. Как различаются предпочтения и вкусы мужчин по знаку Зодиака, рассказали специалисты dailyhoro.ru.
Овен
Мужчине-Овну нужна та, которую он сможет полюбить. Вначале отношений его охватывает страсть, которая застилает глаза.
Поэтому он останется с той женщиной, которая сможет держать его в тонусе, меняться и расти вместе с ним.
Овну нужно, чтобы кто-то давал ему повод просыпаться по утрам.
Телец
Телец способен на глубокую любовь и не боится показать свои настоящие чувства женщине, которая завоевала его сердце. Поэтому он мечтает о той, которая была бы такой же проникновенной и верной, как он сам. Ему нужна девушка, способная испытывать сильные чувства и не бояться о них говорить.
Близнецы
Близнецы ищут себе спутницу, которая будет подпитывать их самооценку, будет такой же страстной и безумной в любви, как и они.
Представители этого знака Зодиака уверены, что отношения должны быть наполнены страстью, впечатлениями и счастьем.
Рожденный под созвездием Близнецов мужчина хочет, чтобы его женщина поддерживала его энтузиазм и во всем была за него.
Рак
Мужчина-Рак мечтает найти свою вторую половинку. Поэтому каждый раз, когда он знакомится с женщиной, тщательно присматривается и задумывается, сможет ли прожить с ней всю свою жизнь. Будучи эмоциональным и любящим мужчиной,
Рак считает, что ему жизненно необходима та, о которой он сможет позаботиться, а она, в свою очередь, позаботится о нем.
Лев
Лев питает страсть к пламенным женщинам - почти таким же, как он сам. Когда он ищет себе идеальную подругу, то делает ставку на ту, которая подарит ему всю себя, все свое внимание и нежность. Но Льву также очень важно, чтобы его спутница могла бросать ему вызов и подталкивать на новые свершения.
Дева
Мужчина-Дева не любит играть в игры, поэтому изначально ищет девушку, с которой он сможет остаться навсегда. Ему важно, чтобы его принимали таким, какой он есть.
Он отдаст свое сердце той, которая сможет полюбить его настоящего и, взяв за руку, пойти с ним по пути личностного и интеллектуального роста.
Весы
Этот мужчина верит, что любовь живет вечно, и ему нужна женщина, которая подтвердит его мысли, которая сможет поддерживать страсть и романтику в отношениях, которая полюбит его без остатка и подарит настоящее счастье.
Весы нуждаются в маленьких сюрпризах, большой привязанности и огромном количестве времени, проведенном вместе.
Скорпион
Скорпион - мужчина, которому нужна сильная страсть. Это делает его счастливым, поэтому его привлекают раскованные и сексуальные женщины.
Он подарит свою любовь той, которая заставит его сойти с ума. Но помимо секса Скорпиону необходимы верность и безоговорочное доверие.
Женщина его мечты - та, что возбуждает многих, но верна лишь ему.
Стрелец
Стрелец отдаст предпочтение спутнице, не обладающей слишком сильным характером. Избранница этого мужчины должна быть легкой на подъем и не заставлять его чувствовать себя "пойманным в ловушку". Стрелец - свободолюбивый знак, и он нуждается в партнерше, которая даст ему свободу и поможет найти свое предназначение. Независимость и ненавязчивость сделают кандидатку идеальной партией.
Козерог
Козерог выбирает женщину раз и на всю жизнь. Он ищет карьеристку, увлеченную жаждой успеха и достижения целей.
Представители данного знака увлекаются сильными личностями, уверенно держащимися в обществе и готовыми на любые подвиги.
Козерогу нужна партнерша, которая будет вдохновлять и мотивировать его.
Водолей
Образ идеальной спутницы Водолея - уникальная и необычная девушка, которая умеет подать себя и изящно выражает свои таланты. Ему важно, чтобы с ней было весело и всегда было о чем поговорить. Доверие - еще один ключевой фактор. Водолей не хочет чувствовать себя загнанным в "золотую клетку". Женщина, которая наполнена оптимизмом и творчеством, находится на верхней строчке в ео списке претенденток.
Рыбы
Мужчина-Рыбы падок на лесть и проникается к женщинам, которые могут искренне им восхищаться.
Он питает слабость к мягким, спокойным, чувственным и нежным дамам. Этот мужчина часто предается мечтам и хочет, чтобы они стали явью.
Мужчина-Рыбы ждет "ту самую", которая поможет ему осуществить мечты и примет его романтичную и чувственную натуру.
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