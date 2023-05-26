Латковскис: на президентских выборах Ринкевич заслуживает 79 голосов

Многолетний министр иностранных дел, кандидат на пост президента от "Нового Единства" Эдгар Ринкевич заслуживает 79 голосов на выборах президента, заявил председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Айнар Латковскис.
Он отметил, что "Новое Единство" по-прежнему надеется на поддержку кандидатуры Ринкевича большинством депутатов Сейма, поскольку он лучший среди кандидатов, сумевший себя зарекомендовать.
Латковскис подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации в стране нет более важного вопроса, чем безопасность. У президента есть две важные функции - представительская и функция гаранта безопасности. Ринкевич сможет выполнять представительские функции благодаря своему знанию языков, международному опыту и контактам. Председатель парламентской фракции "Нового Единства" отметил, что во многих странах мира будущие президенты вырастают именно из министров иностранных дел.
Говоря о функции безопасности, Латковскис подчеркнул, что Ринкевич долгое время работал в Совете национальной безопасности, а также работал с секретными документами и имеет все допуски, в том числе в НАТО и Европейском союзе. Ринкевич также участвовал в принятии решений о санкциях и поставках оружия в Украину.
"Ринкевич - проверенный человек. Кроме того, в отличие от двух других кандидатов, он прошел через предвыборное решето Сейма. Он получил наибольшее количество плюсов из всех депутатов, избранных в Сейм. Это означает, что он имеет поддержку в обществе", - сказал Латковскис, выразив надежду, что Ринкевича поддержат и другие фракции Сейма.
На вопрос, удастся ли избрать президента в первом туре выборов 31 мая, Латковскис отметил, что его задача - обеспечить необходимую поддержку кандидату "Нового Единства", а это 51 голос, но "чем больше, тем лучше и надежнее". Ссылаясь на свой политический опыт, председатель парламентской фракции "Нового Единства" подчеркнул, что не исключает развития любого сценария.
"Если ситуация как-то изменится и потребуются новые решения по голосованию, мы оперативно соберемся и примем решение. Мы готовы на все, но мы вкладываем свои силы и энергию, чтобы обеспечить поддержку Ринкевичу для избрания его на должность президента 31 мая", - сказал политик.
Говоря о возможных перестановках в правительстве после президентских выборов, Латковскис отметил, что когда президент Эгил Левитс снял свою кандидатуру, "Новое Единство" действовало быстро и выдвинуло своего кандидата.
"26 голосов фракции "Нового Единства" будут отданы нашему кандидату. У меня нет гарантий, что это сделают и другие. Я надеюсь на 79 голосов. Мы должны быть уверены, что на пост президента будет избран такой человек, который полностью поддерживает независимость Латвии, демократию и направление на Запад, а не ориентированный на Восток, на что надеются некоторые силы в Сейме", - сказал Латковскис.
Как сообщалось, коалиционные политики в настоящее время не видят возможности согласования одной кандидатуры на участие в первом туре президентских выборов.
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