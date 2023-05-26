Латковскис: на президентских выборах Ринкевич заслуживает 79 голосов

На вопрос, удастся ли избрать президента в первом туре выборов 31 мая, Латковскис отметил, что его задача - обеспечить необходимую поддержку кандидату "Нового Единства", а это 51 голос, но "чем больше, тем лучше и надежнее". Ссылаясь на свой политический опыт, председатель парламентской фракции "Нового Единства" подчеркнул, что не исключает развития любого сценария.

"Если ситуация как-то изменится и потребуются новые решения по голосованию, мы оперативно соберемся и примем решение. Мы готовы на все, но мы вкладываем свои силы и энергию, чтобы обеспечить поддержку Ринкевичу для избрания его на должность президента 31 мая", - сказал политик.

Говоря о возможных перестановках в правительстве после президентских выборов, Латковскис отметил, что когда президент Эгил Левитс снял свою кандидатуру, "Новое Единство" действовало быстро и выдвинуло своего кандидата.

"26 голосов фракции "Нового Единства" будут отданы нашему кандидату. У меня нет гарантий, что это сделают и другие. Я надеюсь на 79 голосов. Мы должны быть уверены, что на пост президента будет избран такой человек, который полностью поддерживает независимость Латвии, демократию и направление на Запад, а не ориентированный на Восток, на что надеются некоторые силы в Сейме", - сказал Латковскис.

Как сообщалось, коалиционные политики в настоящее время не видят возможности согласования одной кандидатуры на участие в первом туре президентских выборов.