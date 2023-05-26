Шольц поговорит с Путиным "в надлежащее время"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует вернуться к переговорам с президентом России Владимиром Путиным "в надлежащее время". Об этом сообщает газета "Украинская правда".
"Мой последний телефонный звонок [Путину] был некоторое время назад", - сказал Шольц в интервью, опубликованном в пятницу, 26 мая, в газете Kölner Stadt-Anzeiger.
"Но я планирую снова поговорить с Путиным в надлежащее время", - добавил Шольц.
Последний разговор канцлера Германии с президентом России состоялся в декабре прошлого года.
Тогда, в ходе часовой беседы, Шольц призвал Путина вывести войска из Украины, а президент РФ в очередной раз обвинил Запад в проведении "деструктивной" политики.
С тех пор напряженность в отношениях Берлина с Москвой только нарастала, особенно отношения обострило решение правительства Шольца разрешить переброску тяжелых танков немецкого производства Украине.
В интервью Шольц настаивал, что его цель по-прежнему "активно поддерживать Украину", в то же время "предотвращая прямой конфликт между НАТО и Россией".
Он также подчеркнул, что Германия никогда не должна действовать в одиночку и что ее действия всегда должны быть согласованы со своими союзниками.
На вопрос о возможностях прекращения войны путем переговоров Шольц ответил, что Путин должен понимать, что война не может закончиться "холодным миром", например, "превращением нынешней линии фронта в новую границу между Россией и Украиной".
Канцлер заявил, что это должен быть "справедливый мир", обязательным условием которого является вывод российских войск с территории Украины.
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