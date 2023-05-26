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Полиция проверяет концерт Роджера Уотерса, он был в форме, похожей на нацистскую

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Рок-музыкант Роджер Уотерс
Рок-музыкант Роджер Уотерс Фото: Dmitri Kotjuh

Берлинская полиция начала расследование в отношении рок-музыканта Роджера Уотерса после того, как бывший участник Pink Floyd выступил на концерте в столице Германии в форме, которая была похоже на нацистскую. 

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как Уотерс, одетый в длинное черное пальто с красной повязкой на руке, "стреляет" из муляжа автомата.

Представитель берлинской полиции сообщил агентству AFP, что "костюм напоминает костюм офицера СС".

Расследование было начато в связи с подозрениями, что контекст костюма может быть расценен как прославление, оправдание и одобрение нацистского правления, что, в свою очередь, является нарушением общественного спокойствия, подтвердили в полиции.

После завершения расследования дело будет передано в прокуратуру Берлина, которая примет решение о предъявлении обвинений.

Роджер Уотерс выступил в нескольких городах Германии в рамках своего тура This Is Not A Drill.

Концерты вызвали споры, некоторые чиновники даже пытались запретить концерты, но безуспешно.

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