Полиция проверяет концерт Роджера Уотерса, он был в форме, похожей на нацистскую

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как Уотерс, одетый в длинное черное пальто с красной повязкой на руке, "стреляет" из муляжа автомата.

Представитель берлинской полиции сообщил агентству AFP, что "костюм напоминает костюм офицера СС".

Расследование было начато в связи с подозрениями, что контекст костюма может быть расценен как прославление, оправдание и одобрение нацистского правления, что, в свою очередь, является нарушением общественного спокойствия, подтвердили в полиции.

После завершения расследования дело будет передано в прокуратуру Берлина, которая примет решение о предъявлении обвинений.

Роджер Уотерс выступил в нескольких городах Германии в рамках своего тура This Is Not A Drill.

Концерты вызвали споры, некоторые чиновники даже пытались запретить концерты, но безуспешно.

German authorities have opened an investigation after Roger Waters, a founder of Pink Floyd & a Putinophile, who wore a long Nazi style black coat with a red armband, pretending to fire a fake gun during a concert in the German capital https://t.co/uxbydJqIpV pic.twitter.com/pIzGKWeQtl — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 26, 2023