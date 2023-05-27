Президент Бразилии отказался приехать в Россию по приглашению Путина

При этом Лула подтвердил готовность участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной, заявив, что Бразилия, "наряду с Индией, Индонезией и Китаем, готова говорить с обеими сторонами конфликта в стремлении к миру". Как и Китай, Бразилия пытается представить себя "нейтральным" государством и "посредником" между воюющими сторонами.

Ранее Лула выступил против поставок оружия Киеву, обвинив западные страны в "затягивании и поощрении войны". Эти заявления подверглись жесткой критике, после которой президент Бразилии впервые осудил российское вторжение в Украину, однако продолжил настаивать на необходимости мирных переговоров Киева с Москвой.