Тысячи человек собрались в Риге, чтобы вместе посмотреть матч сборной Латвии

В субботу тысячи человек собрались в центре Риги, чтобы вместе на больших экранах посмотреть полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между Латвией и Канадой.
Незадолго до начала игры как на Домской площади, так и на Эспланаде было более 1000 человек, многие из которых - с традиционной фанатской хоккейной атрибутикой.
У пришедших есть возможность приобрести на месте пиво. На Эспланаде установлены столики и можно купить сувениры чемпионата мира, к которым, впрочем, интерес значительно меньше, чем к пиву, сообщает агентство LETA.
На Эспланаде игру можно посмотреть с комментариями, на Домской площади - без. На Домской площади присутствуют и туристы, а ближайшие бары переполнены.
Напомним, сегодня по всей Латвии проходит совместный просмотр хоккейного матча на больших экранах. Такая возможность есть не только у рижан, но и, к примеру, у жителей Даугавпилса, Вентспилса и Резекне.
RUS TVNET следит за ходом матча и ведёт текстовую трансляцию.
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