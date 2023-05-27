Тысячи человек собрались в Риге, чтобы вместе посмотреть матч сборной Латвии

Незадолго до начала игры как на Домской площади, так и на Эспланаде было более 1000 человек, многие из которых - с традиционной фанатской хоккейной атрибутикой.

У пришедших есть возможность приобрести на месте пиво. На Эспланаде установлены столики и можно купить сувениры чемпионата мира, к которым, впрочем, интерес значительно меньше, чем к пиву, сообщает агентство LETA.

На Эспланаде игру можно посмотреть с комментариями, на Домской площади - без. На Домской площади присутствуют и туристы, а ближайшие бары переполнены.

Напомним, сегодня по всей Латвии проходит совместный просмотр хоккейного матча на больших экранах. Такая возможность есть не только у рижан, но и, к примеру, у жителей Даугавпилса, Вентспилса и Резекне.

RUS TVNET следит за ходом матча и ведёт текстовую трансляцию.