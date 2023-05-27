Видео ⟩ Протест Шлесерса и Росликова у памятника Свободы собрал тысячи людей

Kariņš casually tvīto ar Kanādas premjerministru, kamēr Šlesis, kopā ar saujiņu neaptēsto, mēģina viņu gāzt :D https://t.co/wVaGQhBSko — Sintija (@_skabarga) May 27, 2023

После этого к собравшимся на русском языке обратился Росликов.

На мероприятие приехали люди разных возрастов, которые говорили как по-латышски, так и по-русски. В толпе у некоторых были флаги Латвии, у кого-то - плакаты. Например, один плакат призывает не повышать пенсионный возраст, а другой - установить ограничения на доступные должности для сексуальных меньшинств.

Происходившее на площади Свободы контролировали работники полиции. Агентству LETA в первый час мероприятия не удалось наблюдать какие-либо конфликтные ситуации или случаи задержания.

Как сообщалось, некое частное лицо подало заявку на проведение акции протеста 27 мая в Риге, на площади Свободы, чтобы жители могли выразить свое мнение "против политики, проводимой исполнительной властью". Выйти на митинг людей активно призывают оппозиционные партии.

Участвовать в акции активно призывает лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. В заявке указано, что в митинге примут участие 1000 участников.

Как Шлесерс заявил в социальных сетях, если на протест выйдут 10 000 человек, правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем падет.

По мнению политика, под руководством Кариньша Латвия тонет в долгах, экономика находится в застое, нация вымирает, молодежь бежит из страны, а люди борются за выживание.

Позже к участию в протесте стал призывать и лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов.