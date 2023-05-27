Видео ⟩ Протест Шлесерса и Росликова у памятника Свободы собрал тысячи людей

На акции против политики, реализуемой правительством, в субботу днем в Риге, возле памятника Свободы, собрались несколько тысяч человек, фактически заполнив всю площадь, наблюдало агентство LETA.
Еще до начала заявленного протеста на краю площади, ближе к часам "Лайма", собрались люди с атрибутикой партии "Сила народной власти" активиста Валентина Еремеева, которого в свое время арестовали за распространение фейковых новостей.
После 15:00 начался протест, площадь заполнили люди и представители "Силы народной власти" слились с толпой.
Kamēr vieni jūt līdzi hokejistiem, citi jūsmo par katru Šlesera un Rosļikova pateikto vārdu pie Brīvības pieminekļa. @TV3zinas pic.twitter.com/6LbA4FvdxI— Monta Jakovela (@MontaJakovela) May 27, 2023
После гимна Латви, который исполнила Иоланта Гулбе-Пашкевич, перед присутствующими выступили глава партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс и глава партии "Стабильности!" Алексей Росликов.
В своем послании Шлесерс сконцентрировался на необходимости объединить жителей разных национальностей и попросил об отставке премьер-министра Кришьяниса Кариньша, обещая в противном случае начать сбор подписей за роспуск Сейма. Он также сказал, что Латвии нужен президент, который поддержал бы "естественную семью", и профессиональное правительство, способное развивать экономику, потому что сейчас ни один из политиков, находящихся у власти, ничего в экономике не понимает. В том числе, Шлесерс критиковал общественные СМИ, утверждая, что они не отражают истинные события в стране.
Kariņš casually tvīto ar Kanādas premjerministru, kamēr Šlesis, kopā ar saujiņu neaptēsto, mēģina viņu gāzt :D https://t.co/wVaGQhBSko— Sintija (@_skabarga) May 27, 2023
После этого к собравшимся на русском языке обратился Росликов.
На мероприятие приехали люди разных возрастов, которые говорили как по-латышски, так и по-русски. В толпе у некоторых были флаги Латвии, у кого-то - плакаты. Например, один плакат призывает не повышать пенсионный возраст, а другой - установить ограничения на доступные должности для сексуальных меньшинств.
Происходившее на площади Свободы контролировали работники полиции. Агентству LETA в первый час мероприятия не удалось наблюдать какие-либо конфликтные ситуации или случаи задержания.
Как сообщалось, некое частное лицо подало заявку на проведение акции протеста 27 мая в Риге, на площади Свободы, чтобы жители могли выразить свое мнение "против политики, проводимой исполнительной властью". Выйти на митинг людей активно призывают оппозиционные партии.
Участвовать в акции активно призывает лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. В заявке указано, что в митинге примут участие 1000 участников.
Как Шлесерс заявил в социальных сетях, если на протест выйдут 10 000 человек, правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем падет.
По мнению политика, под руководством Кариньша Латвия тонет в долгах, экономика находится в застое, нация вымирает, молодежь бежит из страны, а люди борются за выживание.
Позже к участию в протесте стал призывать и лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов.
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