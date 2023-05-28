Декларация Стакиса: подарил жене 23 500 евро, перевел со счета на счет 100 000 евро

Если в 2021 году доходы мэра превышали 127 тыс. евро, то в прошлом году они составили 103,6 тыс. евро.

Наибольший доход Стакису принесли дивиденды - мэр получил около 50 тыс. евро в виде дивидендов от АО "Infinity Cofee". Зарплата мэра в прошлом году составила 45 857 евро, что почти на 2000 евро больше, чем в 2021 году.

В декларации Стакис указал, что в прошлом году подарил жене 23,5 тыс. евро и перевел со счета на счет 100 тыс. евро.

Как и прежде, мэру принадлежат две квартиры в Риге и земля в Тумской волости Тукумсского края. Также Стакис владеет долями капитала АО "Infinity Coffee" на сумму 1,8 млн евро и долями капитала ООО "Amikus Consultancy" стоимостью 2846 евро.

Стакис также инвестировал в различные финансовые инструменты и выдал ссуду в размере 14 тыс. евро.