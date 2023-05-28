Вс, 28.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ "Сказал, что не повезет": водитель автобуса в Саулкрасты выставил маленькую девочку

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Автобус. Иллюстративное фото
Автобус. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens / LETA

Вечером 12 мая одиннадцатилетняя Аманда, планировавшая поехать на автобусе из Саулкрасты в Звейниекциемс, осталась за дверьми, сообщает передача Bez Tabu.

"Я сел, за мной был человек, я пробиваю карту, и он говорит, что не проходит. Тогда сказал, что не повезет и, да, выставил меня", - говорит девушка.

Ей удалось связаться с другом мамы, который доставил ее в пункт назначения.

"На остановке "Звейниекциемс" у пассажирки не сработала школьная проездная карта. Это связано с технической проблемой устройства чтения карт, которая сейчас решена. [..]

Дополнительно поясняем, что пассажирке - девочке школьного возраста - заплатить за поездку предложили пассажир, заходящий в автобус вслед за ней, но она отказалась от предложения и вышла из автобуса. Водитель автобуса ни в коем случае не отказал девочке в поездке вербально и не попросил высадиться из автобуса", - утверждает руководитель службы пассажирских перевозок CATA Лотар Дравантс.

Подробнее в сюжете Bez Tabu!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх