Партия "Латвия на первом месте" на выборах президента поддержит только Пиленса

Она подчеркнула, что "Латвия на первом месте" ни в коем случае не поддержит никого из оставшихся заявленных кандидатов.

В то же время "Латвия на первом месте" еще не думала о дальнейших действиях, если 31 мая президент не будет избран. Крапане отметила, что партия оценит ситуацию и только тогда в соответствии с условиями будут рассматриваться следующие решения.

Она также сообщила, что в понедельник, 29 мая, в 9:00 у фракции предусмотрена встреча с Пиленсом, чтобы обсудить его планы по "спасению и возрождению" экономики страны в случае избрания.

Как сообщалось, "Объединенный список" выдвинул на пост президента Улдиса Пиленса, "Прогрессивные" - Элину Пинто, а "Новое Единство" -Эдгара Ринкевича.

Действующий президент Эгил Левитс сначала согласился, а затем отказался баллотироваться на второй срок, так как не смог заручиться единогласной поддержкой коалиции.

Президентские выборы состоятся 31 мая.