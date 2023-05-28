Считанные дни до выборов президента: что делают и говорят кандидаты?

Все трое кандидатов в президенты на этой неделе были гостями как на интервью и дискуссиях различных СМИ, так и в парламентских фракциях и негосударственных организациях. Могут ли эти публичные мероприятия что-то решить, или это все-таки лишь театр для народа, так как исход голосования решится на собраниях руководителей партий? Все три кандидата передаче De facto Латвийского телевидения заявили, что дебаты и встречи с депутатами воспринимают серьезно, и отмечают, что сейчас в поддержке большинства Сейма не может быть уверен никто.
Однако политические процессы в последние дни перед выборами президента они оценивают по-разному: Элина Пинто об изменениях в коалиции с политиками не говорит вообще, Пиленс выражает опасения по поводу рисков исхода выборов, в свою очередь Ринкевич называет консультации с оппозицией нормальным политическим процессом.
Десять голосов у Элины Пинто, 15 - у Улдиса Пиленса, поддержка 26 депутатов - у Эдгара Ринкевича. Официально по-прежнему такая поддержка каждого кандидата ожидается в первом туре президентских выборов, запланированном на 31 мая. Пока что только "Прогрессивные", Объединенный список и "Новое Единство" пообещали поддержку своим кандидатам. Другие парламентские фракции или еще не встречались с кандидатами, или сообщили, что свое решение примут только незадолго до выборов.
Несмотря на то, что в свой день рождения Элина Пинто была тепло принята - цветами и песнями - как в "Новом Единстве", так и в Союзе зеленых и крестьян (СЗК), однако поддержку ей члены партии Ринкевича само собой не обещали, и маловероятно, что и СЗК после выдерживания паузы на следующей неделе сообщит, что будет голосовать за кандидата от "Прогрессивных".
Пинто в последние недели чаще, чем во время разговоров с политиками Сейма, можно было встретить в поездках по регионам Латвии или в различных пикетах. Кандидат утверждает, что о предстоящих в будущем году выборах в Европарламент сейчас не думает, но отрицает, что для нее участие в борьбе за должность главы государства только формальна: "Я открыто и активно встречаюсь и с политическими партиями, с фракциями, чтобы объяснить сове видение. Но для меня важно и послание, которое я несу, что наша политика слишком оторвана от людей, и у президента есть особая задача работать гораздо теснее с обществом, чем это делалось раньше. И вместо того, чтобы говорить об этом в коридорах Риги, я это подтверждаю и своими действиями, встречаясь в регионах с подростками, предпринимателями, представителями СМИ, различными группами общества".
Основатель Объединенного списка, архитектор и предприниматель Улдис Пиленс, который в этом месяце стал активным в Facebook, как встречался с политиками, организациями предпринимателей и профсоюзами, так и организовал мероприятия для молодых архитекторов в руководимом им Ola Foundation. Значительную роль в его кампании публичности сыграл и организованный депутатом Сейма и основателем возглавляемого Пиленсом объединения Андриса Кулбергса энергетический форум в Сейме.
Пиленс по-прежнему главным образом преподносит себя как кандидата-хозяйственника и не согласен с мнением, что полномочия и возможности президента повлиять на эту сферу невелики: "Может быть посмотрим иначе - что Латвия со своим сегодняшним президентом, что она принесла в народное хозяйство или социальные процессы? То, что мы больше всех отстаем. И это та тема, где я соглашаться не хочу. У каждого президента был свой почерк. В этот раз нужен почерк экономического и социального восстановления, потому что мы находимся в очень сложной ситуации. И я думаю, что мой опыт может здесь очень помочь".
В свою очередь Эдгар Ринкевич в эти недели продолжал выполнять обязанности главы МИД, от побывал в командировке как в Исландии, так и в Брюсселе, поэтому в некоторых мероприятиях, в том числе в упомянутом энергетическом форме и заседании комиссии Сейма по мандатам принимал участие удаленно. Парламентская фракция его партии "Новое время" на этой неделе встретилась с обоими остальными кандидатами, и после этого ее руководитель Айнар Латковскис сообщил, что у Ринкевича самый большой опыт, компетенция и готовность к должности президента, так как он "не неизвестен и непроверен".
На этой неделе у De facto появилась возможность спросить Ринкевича о собрании в МИД 10 мая, на котором он в узком кругу встречался с "Новым Единством" и руководством оппозиционных "Прогрессивных" и СЗК. Новости об этой встрече конкретно встревожили коалиционных партнеров из ОС и Национального объединения. "Я никогда не лгу, поэтому и любые политические консультации, которые проходят, я особо не комментирую. Мифические, не мифические, полутайные, не полутайные - пусть все это остается для моих мемуаров. Но я могу сказать, что одна вещь довольно понятна - никаких соглашений, о которых говорит весь город, достигнуто не было. Но процесс политических консультаций - составная часть выборов, была составной частью выборов и будет составной частью выборов", - заявил Ринкевич.
На вопрос, использовала ли франкция ОС возможность спросить у него об этом во время встречи участников МИД, Ринкевич ответил отрицательно: "Нет. Потому что, я думаю, что они сами хорошо знают, что у них были встречи в разных форматах, с коалиционными, не коалиционными партиями. Как я уже сказал, вы можете попытаться наколдовать из этого что-то очень мифическое, запутаться или нет, но это нормальный процесс, и такой процесс всегда был и всегда будет".
Ожидается, что Пинто в среду в Сейме встретится с обоими партнерами по переговорам "Прогрессивных" в МИД - "Новым Единством" и СЗК. Она отмечает, что является беспартийным кандидатом, поэтому сама в разговоры о правительстве не вступает. "Дискуссии были содержательными, вопросов было много и на широкую тему. Поэтому формальными я бы их не назвала. Понятно, что у политических сил кроме выборов президента есть и другие вопрос, о коалиции и дальнейшем сотрудничестве. Однако в наших разговорах сегодня я объясняю свое видение как президента, и это был круг основных вопросов", - утверждает кандидат от "Прогрессивных".
В свою очередь Пиленс встретится с "Новым Единством", с которым у него напряженные отношения еще со времени создания коалиции после прошедших осенью выборов. Он, впрочем, не считает визит во фракцию, выдвинувшую соперника Ринкевича, вежливой формальностью: "Это определенно не было театром, так как мы очень хорошо понимаем, что выборы идут по турам и результаты как в соревновании могут быть очень разными. Поэтому очень хорошо, что господин Ринкевич был во фракции ОС, чтобы ознакомить со своим видением, и очень хорошо, что я был во фракции "Нового Единства"... (...) Я совершенно точно подтверждаю вещь, что это было бы безответственно, если бы кто-то из коалиции сейчас делал эксперименты с коалицией в связи с выборами президента. Коалиция хорошо работает..."
Кроме того, у Пиленса было, о чем спросить депутатов "Нового Единства": "В тот момент, когда господин Левитс снял свою кандидатуру, вопрос в том, не нужно ли было говорить об оставшемся коалиционном кандидате в президенты, в данном случае обо мне, и посмотреть, не может ли он быть кандидатом всей коалиции. Так как снять сейчас господина Ринкевича, которого я высоко ценю, и именно благодаря нашему хорошему общению все переговоры по декларации были доведены до хорошего и счастливого конца, снять его сейчас поста успешного министра иностранных дел, оставляя вопрос открытым для риска, если он будет избран... Это, конечно, большой вопрос, да".
Пиленс и другие представители ОС также регулярно ссылаются на международные события, которые сейчас исключают смену правительства, например, председательство Латвии в Совете Европы и предстоящий летом саммит НАТО в Вильнюсе. Ринкевич, отмечая, что не хотел бы подробно комментировать такие сценарии, чтобы избежать новых интерпретаций, призывает людей не слишком беспокоиться по этому поводу: "Непродуктивно рисовать какие-либо сценарии конца света в связи с избранием меня, господина Пиленса, госпожи Пинто или неизбранием никого. (...) Теоретически – давайте посмотрим на демократические страны Европы. Различные виды смены правительства, реорганизация правительства происходят ежеминутно. Но, пожалуйста, не интерпретируйте этот ответ как то, что я что-то допускаю".
Ринкевич также указывает - сейчас сложилась ситуация, что любой президент, если он будет избран 31 мая, вступит в должность и благодаря голосам оппозиции. Однако со стороны международных партнеров никаких опасений Ринкевич не слышал, "и вряд ли они прозвучат", говорит министр иностранных дел.
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