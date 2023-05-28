Считанные дни до выборов президента: что делают и говорят кандидаты?

Пинто в последние недели чаще, чем во время разговоров с политиками Сейма, можно было встретить в поездках по регионам Латвии или в различных пикетах. Кандидат утверждает, что о предстоящих в будущем году выборах в Европарламент сейчас не думает, но отрицает, что для нее участие в борьбе за должность главы государства только формальна: "Я открыто и активно встречаюсь и с политическими партиями, с фракциями, чтобы объяснить сове видение. Но для меня важно и послание, которое я несу, что наша политика слишком оторвана от людей, и у президента есть особая задача работать гораздо теснее с обществом, чем это делалось раньше. И вместо того, чтобы говорить об этом в коридорах Риги, я это подтверждаю и своими действиями, встречаясь в регионах с подростками, предпринимателями, представителями СМИ, различными группами общества".

Основатель Объединенного списка, архитектор и предприниматель Улдис Пиленс, который в этом месяце стал активным в Facebook, как встречался с политиками, организациями предпринимателей и профсоюзами, так и организовал мероприятия для молодых архитекторов в руководимом им Ola Foundation. Значительную роль в его кампании публичности сыграл и организованный депутатом Сейма и основателем возглавляемого Пиленсом объединения Андриса Кулбергса энергетический форум в Сейме.