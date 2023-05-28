Посол России в Британии: Москва "еще не начинала действовать серьезно" в войне против Украины

Президент России Владимир Путин, как и его посол, продолжает утверждать, что в Украине в 2014 году был установлен "неонацистский режим", который якобы стремился получить ядерное оружие, а это означало, что у России не было другого выбора, кроме как вторгнуться на ее территорию.

Посол отказывается признавать реальность, когда речь заходит о поведении российских военных во время конфликта. В ответ на факты из официального отчета ООН о широко распространенных преступлениях, пытках, изнасилованиях и насильственной депортации детей он заявил, что украинские силы также совершали преступления против мирных жителей.

Сведения о незначительном количестве нарушений прав человека со стороны украинских сил действительно есть. Однако масштаб российских злоупотреблений гораздо шире, хорошо задокументирован и не вызывает сомнений.

В ответ на просьбу прокомментировать то, что Россия лгала, отрицая явные случаи насилия, посол заявил, что оскорблен. И у него не было другого ответа на вопрос о последнем ударе по Днепру, кроме как: "Проблема в том, что стрельба идет девять лет, и каждый день идет стрельба по Луганску, Донецку". При этом он утверждал, что западные СМИ игнорировали действия украинских сил.

Комментарий посла о том, что война еще не стала "серьезной" противоречит опыту очень многих украинцев, жизнь которых она полностью перевернула, и печальному опыту многих россиян. Но, поскольку Украина планирует контрнаступление, а Россия не проявляет признаков того, что готова отступить, война действительно может стать еще серьезней.

Интервью Лоры Кунсберг с послом России выйдет в эфир 28 мая

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