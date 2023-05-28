Сейм объявил понедельник, 29 мая, праздничным днем в честь хоккеистов

Как уже сообщалось, в случае необходимости закон может провозгласить и председатель Сейма. Это может произойти, например, в случае, если президент Эгил Левитс еще не вернется в Латвию из Тампере.

В качестве одной из причин, почему необходимо объявить выходной, указывается нужда дать возможность и жителям регионов встретить и поздравить в Риге сборную Латвию по хоккею.

Ранее вечером очередь Центр содержания образования (VISC) распространил сообщение, что, несмотря на прозвучавшие в публичном пространстве версии по поводу возможного выходного, запланированные централизованные экзамены состоятся, они не будут отменены или перенесены.

"В связи с распространенной информацией и в целях уменьшения неопределенности среди учителей и школьников сообщаем, что запланированные на завтра экзамены состоятся в соответствии с расписанием", - заявили в учреждении.

Между тем, эксперт по конституционному праву, бывший советник Юридического бюро Сейма, нынешний представитель Ассоциации финансовой промышленности и адвокат Эдгар Пастарс предупредил в Twitter, что если выходные, когда человек должен идти к врачу, на экзамен или на судебное заседание, перенести на субботу, то последствия внезапных решений с утра будут скорее путаницей, чем пользой.

Более того, такая идея может быть осуществима только для госуправления, отметил он.

Brīvdiena, kamēr kādam pie ārsta, eksāmens, tiesas sēde utt. Pārcels uz sestdienu (kad citi tāpat strādā abas dienas)? Valsts pārvaldei varbūt var, bet no tā rīt būs vairāk sajukums ar pēdējā brīža lēmumiem, nekā ieguvums. Varbūt kopā ar kolēģiem nosvinēt jēdzīgāk :) Katrs darba… https://t.co/xDvsSUcN6M — Edgars Pastars (@E_Pastars) May 28, 2023

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Напомним, Сборная Латвии завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, обыграв в Тампере в матче за третье место сборную США. Латвия одержала победу в дополнительное время с результатом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).