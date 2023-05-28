Сейм в воскресенье незадолго до полуночи решил объявить понедельник, 29 мая, праздничным днем в честь завоеванных сборной Латвии по хоккею бронзовых медалей чемпионата мира, сообщает агентство LETA.
Сейм объявил понедельник, 29 мая, праздничным днем в честь хоккеистов
Таким образом, в закон о праздничных, памятных и отмечаемых днях внесены изменения, чтобы понедельник был выходным днем.
Tā, rīt būs brīvdiena pic.twitter.com/Qouo8LIyUc— Jānis Tereško (@JanisTeresko) May 28, 2023
В релизе к закону также сказано, что 29 мая пройдут запланированные ранее экзамены.
Решение было принято в течение нескольких минут. За принятие поправок проголосовали 52 депутата, трое воздержались. Всего на заседание зарегистрировались 56 депутатов.
Принимая во внимание ограниченное время до полуночи, в дебатах коротко принял участие только депутат Гунарс Кутрис. Политик указал, что с одной стороны теперь ни у кого не поднимется рука голосовать против этого предложения.
В то же время он призвал власть имущих подумать, как предотвратить недоразумения утром в понедельник.
Например, должна быть ясность, будут ли в понедельник с утра работать школы и детсады, чтобы родители знали, вести ли в учебные учреждения своих детей, отметил депутат.
Несмотря на решение Сейма объявить понедельник, 29 мая, праздничным днем, в Риге общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня, сообщило в Twitter предприятие Rīgas satiksme.
Как уже сообщалось, в случае необходимости закон может провозгласить и председатель Сейма. Это может произойти, например, в случае, если президент Эгил Левитс еще не вернется в Латвию из Тампере.
В качестве одной из причин, почему необходимо объявить выходной, указывается нужда дать возможность и жителям регионов встретить и поздравить в Риге сборную Латвию по хоккею.
Ранее вечером очередь Центр содержания образования (VISC) распространил сообщение, что, несмотря на прозвучавшие в публичном пространстве версии по поводу возможного выходного, запланированные централизованные экзамены состоятся, они не будут отменены или перенесены.
"В связи с распространенной информацией и в целях уменьшения неопределенности среди учителей и школьников сообщаем, что запланированные на завтра экзамены состоятся в соответствии с расписанием", - заявили в учреждении.
Между тем, эксперт по конституционному праву, бывший советник Юридического бюро Сейма, нынешний представитель Ассоциации финансовой промышленности и адвокат Эдгар Пастарс предупредил в Twitter, что если выходные, когда человек должен идти к врачу, на экзамен или на судебное заседание, перенести на субботу, то последствия внезапных решений с утра будут скорее путаницей, чем пользой.
Более того, такая идея может быть осуществима только для госуправления, отметил он.
Brīvdiena, kamēr kādam pie ārsta, eksāmens, tiesas sēde utt. Pārcels uz sestdienu (kad citi tāpat strādā abas dienas)? Valsts pārvaldei varbūt var, bet no tā rīt būs vairāk sajukums ar pēdējā brīža lēmumiem, nekā ieguvums. Varbūt kopā ar kolēģiem nosvinēt jēdzīgāk :) Katrs darba… https://t.co/xDvsSUcN6M— Edgars Pastars (@E_Pastars) May 28, 2023
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Напомним, Сборная Латвии завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, обыграв в Тампере в матче за третье место сборную США. Латвия одержала победу в дополнительное время с результатом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).
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