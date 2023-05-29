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Селин Дион из-за тяжелой болезни отменила европейское турне

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Селин Дион
Селин Дион Фото: Regis Duvignau

Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион (Celine Dion) отменяет все запланированные концерты в 2023 и 2024 годах в рамках мирового турне Courage, соощают BBC и Euronews.

Она решила прервать гастроли из-за тяжелой и неизлечимой болезни - синдрома мышечной скованности, диагностированного у нее в конце прошлого года.

"Я не сдаюсь", - сказала она. 

"К сожалению, спазмы влияют на все стороны моей каждодневной жизни. Это бывает, когда я хожу, или когда пытаюсь пользоваться голосовыми связками так, как привыкла", - написала Селин Дион в соцсети.

Дион извинилась перед поклонниками за отмену концертов и выразила надежду на новые скорые встречи.

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