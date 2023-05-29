В ожидании хоккеистов: в Риге ожидаются серьезные ограничения движения

С 12:00 до окончания мероприятия движение транспортных средств будет закрыто на участке бульвара Райня от улицы Валдемара до улицы Барона, на участке бульвара Аспазияс от улицы Барона до улицы Калькю и на участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Валдемара до улицы Калькю.

В указанный период на указанных участках улиц будет также закрыто движение общественного транспорта, который будет перенаправлен на близлежащие объездные дороги.

С 12:00 до окончания мероприятия, в случае необходимости, будет ограничено или закрыто движение плавательных средств по Рижскому каналу, на участке от моста Бастейкална до моста у Латвийской национальной оперы и балета.

🔴 Valsts policija kopā ar @RigasPP šodien pasākuma laikā uzraudzīs sabiedrisko kārtību un drošību. Aicinām pasākuma apmeklētājus un līdzjutējus ievērot sabiedrisko kārtību un drošību, cieņpilni un skaisti nosvinot mūsu hokejistu panākumus! 🥉 — Valsts policija (@Valsts_policija) May 29, 2023

В местах проведения мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей.

​Привлекая соответствующие ресурсы, госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией будет следить за общественным порядком и безопасностью на месте мероприятия.

Движение в районе закрытых улиц будет регулировать Государственная полиция.

Как сообщалось, мужская сборная Латвии по хоккею вернется сегодня в Ригу после своего самого успешного старта в истории чемпионатов мира. Встреча сборной Латвии у памятника Свободы запланирована ориентировочно на 13:00.