В ожидании хоккеистов: в Риге ожидаются серьезные ограничения движения

В Риге сегодня, 29 мая, будет ограничено движение транспорта во время мероприятия по встрече сборной Латвии, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
С 12:00 до окончания мероприятия движение транспортных средств будет закрыто на участке бульвара Райня от улицы Валдемара до улицы Барона, на участке бульвара Аспазияс от улицы Барона до улицы Калькю и на участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Валдемара до улицы Калькю.
В указанный период на указанных участках улиц будет также закрыто движение общественного транспорта, который будет перенаправлен на близлежащие объездные дороги.
С 12:00 до окончания мероприятия, в случае необходимости, будет ограничено или закрыто движение плавательных средств по Рижскому каналу, на участке от моста Бастейкална до моста у Латвийской национальной оперы и балета.
🔴 Valsts policija kopā ar @RigasPP šodien pasākuma laikā uzraudzīs sabiedrisko kārtību un drošību. Aicinām pasākuma apmeklētājus un līdzjutējus ievērot sabiedrisko kārtību un drošību, cieņpilni un skaisti nosvinot mūsu hokejistu panākumus! 🥉— Valsts policija (@Valsts_policija) May 29, 2023
В местах проведения мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей.
Привлекая соответствующие ресурсы, госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией будет следить за общественным порядком и безопасностью на месте мероприятия.
Движение в районе закрытых улиц будет регулировать Государственная полиция.
Как сообщалось, мужская сборная Латвии по хоккею вернется сегодня в Ригу после своего самого успешного старта в истории чемпионатов мира. Встреча сборной Латвии у памятника Свободы запланирована ориентировочно на 13:00.
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