Полиция: празднование победы сборной Латвии прошло спокойно

​По наблюдениям LETA, в воскресенье сотни людей собрались в нескольких местах Риги, чтобы наблюдать за матчем национальной сборной против США. У экранов на Домской площади и на Эспланаде собралось несколько тысяч человек. После окончания игры люди либо медленно расходились, либо продолжали праздновать победу на Эспланаде.