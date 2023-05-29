Полиция: празднование победы сборной Латвии прошло спокойно

Празднование победы латвийской хоккейной сборной в стране прошло мирно и без существенных происшествий, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции.
По наблюдениям LETA, в воскресенье сотни людей собрались в нескольких местах Риги, чтобы наблюдать за матчем национальной сборной против США. У экранов на Домской площади и на Эспланаде собралось несколько тысяч человек. После окончания игры люди либо медленно расходились, либо продолжали праздновать победу на Эспланаде.
Как сообщалось, незадолго до полуночи воскресенья Сейм принял решение объявить понедельник, 29 мая, выходным днем в честь бронзовых медалей, завоеванных латвийскими хоккеистами.
Сборная Латвии по хоккею в воскресенье выиграла бронзу чемпионата мира-2023, обыграв в дополнительное время сборную США с результатом 4:3.
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