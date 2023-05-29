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"Латвия на первом месте" на выборах президента будет голосовать за Пиленса

rus.tvnet.lv/LETA
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Кандидат на должность президента Латвии, предприниматель Улдис Пиленс
Кандидат на должность президента Латвии, предприниматель Улдис Пиленс Фото: Ieva Leiniša/LETA

Парламентская фракция партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах президента отдаст свои девять голосов за кандидата "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса, сообщил агентству LЕТА лидер ЛПМ, депутат Сейма Айнар Шлесерс.

Решение было принято после встречи депутатов ЛПМ с Пиленсом.

Теперь от Пиленса зависит, сумеет ли он убедить и другие фракции поддержать его кандидатуру, сказал Шлесерс.

Выборы президента состоятся в среду, 31 мая. На этот пост претендуют три кандидата - Пиленс, выдвинутый "Новым Единством" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и выдвинутая "Прогрессивными" активистка латышской диаспоры Элина Пинто.

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