"Латвия на первом месте" на выборах президента будет голосовать за Пиленса

Решение было принято после встречи депутатов ЛПМ с Пиленсом.

Теперь от Пиленса зависит, сумеет ли он убедить и другие фракции поддержать его кандидатуру, сказал Шлесерс.

Выборы президента состоятся в среду, 31 мая. На этот пост претендуют три кандидата - Пиленс, выдвинутый "Новым Единством" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и выдвинутая "Прогрессивными" активистка латышской диаспоры Элина Пинто.