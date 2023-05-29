Политолог: решение о выходном, принятое в полночь - поспешное и неправильное

В качестве примера он привел производственные предприятия, на которых тщательно планируются производственные процессы, начиная с поставок сырья, заканчивая логистикой, отправкой сотрудников в отпуск и даже закрытием завода на период, когда большая часть сотрудников находится в отпуске. Этот процесс регулируется таким образом, чтобы себестоимость продукции была оптимальной.

Внезапно приняв решение об объявлении выходного дня, Латвия показала себя довольно отсталой, неиндустриальной страной.

Раевский признал, что лично его это решение не сильно затронуло, но если Латвия хочет быть страной-производителем, то этого делать не следует.

Он добавил, что сейчас царит хаос: одни работают, другие не работают; кто-то не вышел на работу, потому что некуда деть детей из-за того, что в детских садах выходной, а за работу в выходной, если это не посменная работа, придется платить в двойном размере.

"Это удар по репутации Латвии как прогнозируемой страны. Я не против праздников, но такие решения нужно принимать заблаговременно", - подчеркнул Раевский.

То, как было принято это решение, также является свидетельством отношения к людям. Таким образом политики дали понять, что считают работодателей кретинами, которые не опустят своих сотрудников встретить хоккеистов, сказал политолог, отметив, что это решение было поспешным и неправильным.

Как сообщалось, в воскресенье незадолго до полуночи Сейм принял решение объявить понедельник, 29 мая, праздничным днем в честь латвийских хоккеистов, завоевавших бронзовые медали на чемпионате мира.

Решение было принято в течение нескольких минут. За принятие поправок в закон проголосовали 52 человека, трое воздержались. Всего на участие в заседании зарегистрировалось 56 депутатов.