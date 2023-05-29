ОБСЕ может распасться: Россия и Беларусь против председательства Эстонии

Правила организации предусматривают, что страна-председатель избирается по ротации при поддержке всех 57 государств-членов ОБСЕ, однако Россия и Беларусь не утвердили кандидатуру Эстонии на статус страны-председателя в следующем году.

В то же время Эстония не готова снять свою кандидатуру.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто предупредил, что организация может развалиться, если кризис не будет урегулирован. Он охарактеризовал текущую ситуацию как серьезную и выразил обеспокоенность тем, что ОБСЕ может развалиться до того, как Финляндия возьмет на себя председательство в организации в 2025 году.

"Если в 2024 году не будет страны-председателя и не будет консенсуса по этому вопросу, следующий год станет годом развала ОБСЕ как организации", - сказал он.

В этом году страной-председателем ОБСЕ является Северная Македония.

ОБСЕ была основана в 1975 году - в разгар холодной войны - для развития отношений между западным и восточным блоками. В настоящее время в организацию входят 57 государств-членов, в том числе страны НАТО, а также союзники России.