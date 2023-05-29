"Стабильности!", вероятно, не поддержит Пиленса на президентских выборах

Сегодня состоялась встреча между Пиленсом и фракцией "Стабильности!" после которой Росликов признал, что "нам не нравятся все ответы" и что фракция вряд ли поддержит Пиленса своими голосами.

Однако окончательное решение еще не принято, заявил лидер "Стабильности!".

На вопрос, почему "Стабильности!" не пригласила на встречу двух других кандидатов, политик объяснил, что с Эдгаром Ринкевичем, кандидатом от "Нового Единства", было трудно разговаривать, поскольку фракция "Нового Единства" заявила, что партия "Стабильности!" находится вне круга общения.

Что касается Элины Пинто, кандидата от "Прогрессивных", то Росликов похвалил ее как профессионала с большими способностями, но у нее практически нет шансов победить на этих выборах.

Как сообщалось, "Объединенный список" выдвинул на пост президента Улдиса Пиленса, "Прогрессивные" - Элину Пинто, а "Новое Единство" - Эдгара Ринкевича.

Действующий президент Эгил Левитс сначала согласился, а затем отказался баллотироваться на второй срок, так как не смог заручиться единогласной поддержкой коалиции.

Президентские выборы состоятся 31 мая.