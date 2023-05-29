Польша закроет границу для грузовиков из России и Беларуси

Власти Польши объявили, что с 1 июня "на неопределенный срок" приостановит работу единственного действующего дорожного пограничного перехода в Кукурыках для грузовиков, зарегистрированных в Беларуси и России.

"С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", - цитирует документ "Медуза".

В тексте документе ничего не говорится о запрете движения через границу Польши и российской Калининградской области.

Также Польша заявила, что всем лицам, находящимся под санкциями, будет запрещен въезд в Польшу и Шенгенскую зону свободного передвижения ЕС, а их активы будут заморожены.

"Эти люди продвигали белорусский режим, а также занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики властей в Минске", - заявили в МВД Польши.