Польша закроет границу для грузовиков из России и Беларуси

Польша объявила о новых санкциях против 365 граждан Беларуси, среди них более 150 депутатов, а также приостановила пограничное движение для грузовиков, зарегистрированных в Беларуси и России. Об этом пишет Русская служба BBC.
Власти Польши объявили, что с 1 июня "на неопределенный срок" приостановит работу единственного действующего дорожного пограничного перехода в Кукурыках для грузовиков, зарегистрированных в Беларуси и России.
"С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", - цитирует документ "Медуза".
В тексте документе ничего не говорится о запрете движения через границу Польши и российской Калининградской области.
Также Польша заявила, что всем лицам, находящимся под санкциями, будет запрещен въезд в Польшу и Шенгенскую зону свободного передвижения ЕС, а их активы будут заморожены.
"Эти люди продвигали белорусский режим, а также занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики властей в Минске", - заявили в МВД Польши.
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