Вт, 30.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Оля Полякова: "Я могу заявить, что больше никогда в жизни не буду петь на русском"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Оля Полякова
Оля Полякова Фото: Pressifoto

26 мая украинская певица Оля Полякова в эфире радио "Львівська хвиля" заявила, что больше не разговаривает на русском языке, а также не намерена исполнять русскоязычные песни, пишет Limon.ee.

"Мы как никогда захотели стать украинцами. И я не исключение, я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что больше никогда в жизни не буду петь на русском языке", - заявила Оля Полякова.

Свою новую программу на украинском языке она назвала "манифестом сильной женщины".

Оля Полякова - украинская певица, телеведущая, актриса, самая красивая женщина Украины 2018 года (по версии Viva!), исполнительница хитов "Шлепки", "Королева ночи", "Лед тронулся", "О Боже, как больно" и других.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх