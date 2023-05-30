Оля Полякова: "Я могу заявить, что больше никогда в жизни не буду петь на русском"

26 мая украинская певица Оля Полякова в эфире радио "Львівська хвиля" заявила, что больше не разговаривает на русском языке, а также не намерена исполнять русскоязычные песни, пишет Limon.ee.
"Мы как никогда захотели стать украинцами. И я не исключение, я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что больше никогда в жизни не буду петь на русском языке", - заявила Оля Полякова.
Свою новую программу на украинском языке она назвала "манифестом сильной женщины".
Оля Полякова - украинская певица, телеведущая, актриса, самая красивая женщина Украины 2018 года (по версии Viva!), исполнительница хитов "Шлепки", "Королева ночи", "Лед тронулся", "О Боже, как больно" и других.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!