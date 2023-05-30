Будьте внимательны! Симптомы клещевого боррелиоза

В странах Балтии клещи предпочитают тенистые и достаточно влажные места с богатым подлеском, в первую очередь места с высокой травой. Чаще всего клещи встречаются в смешанных и хвойных лесах и кустарниках. Также немаловажно наличие животных-прокормителей, поэтому численность клещей выше в тех местах, где проходят пути передвижения, лежбища или норы животных - по краям полей, на пастбищах, местах выгула, возле мест водопоев. Зачастую мы замечаем клеща только тогда, когда он уже забрался на верхнюю часть тела, что, конечно же, не означает, что клещи падают на людей с деревьев.