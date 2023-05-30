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В Риге 7-й трамвай продолжит ходить и во время реконструкции рельсов

rus.tvnet.lv/LETA
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Трамвай в Риге
Трамвай в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

Во время реконструкции путей 7-го трамвая в Риге трамвайное движение останавливаться не будет, сообщили на пресс-конференции представители Rīgas satiksme.

Если такая необходимость возникнет в связи с непредвиденными обстоятельствами, по данному маршруту будет обеспечено автобусное движение.

Реконструкция путей с приспособлением их к параметрам низкопольных трамваев планируется поэтапно, с организацией трамвайного движения по одному рельсу.

Работы по реконструкции начались в квартале Спикери. Это связано с проходящей рядом реконструкцией набережной Радзиньша.

В целом строительные работы предусмотрены на всем протяжении маршрута, которая составляет 7 км, до торгового центра Dole в Кенгарагсе.

Планируется, что на 7-м трамвайном маршруте будут построены и реконструированы объекты энергоснабжения, пути, платформы остановок, установлены светофоры, а также приняты меры по повышению скорости движения трамвая и повышению безопасности движения.

Строительные работы софинансируются из средств Фонда сплочения ЕС.

Общая стоимость проекта составляет 55,2 млн евро, софинансирование Фонда сплочения - 38,78 млн евро.

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