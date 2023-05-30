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Авиарейс из Швеции задержался: пассажир грозил взорвать самолет

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Салон самолета. Иллюстративное фото
Салон самолета. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Пассажиры авиакомпании Scandinavian Airlines были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом пишет финское издание Yle.

Сообщается, что один из пассажиров угрожал привести в действие взрывное устройство.

На поле была вызвана полиция, которая задержала пассажира.

Самолет совершал рейс из аэропорта Стокгольм- Арланда в финский город Вааса.

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