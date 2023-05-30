Авиарейс из Швеции задержался: пассажир грозил взорвать самолет

RUS TVNETНовостиЗа рубежомАвиарейс из Швеции задержался: пассажир грозил взорвать самолетrus.tvnet.lv30 мая 2023, 20:49Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Салон самолета. Иллюстративное фото Фото: ShutterstockПассажиры авиакомпании Scandinavian Airlines были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом пишет финское издание Yle.Сообщается, что один из пассажиров угрожал привести в действие взрывное устройство.На поле была вызвана полиция, которая задержала пассажира.Самолет совершал рейс из аэропорта Стокгольм- Арланда в финский город Вааса.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые слова Швециярейсавиарейсы Pекомендуем