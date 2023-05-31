Фото ⟩ "Мощь природы!" В Балтийском море бушевал смерч

Вчера, 30 мая, в обед в Пярнуском заливе бушевал необычный природный феномен. "Это ураган в море что ли?" - спрашивает в социальных сетях Татьяна, проживающая в Пярну, пишет Limon.ee.
"Мощь природы!" - сообщает местный житель, заметивший смерч в Пярнуском заливе. Синоптик Кайро Кийтсак объясняет, что водяной смерч - это торнадо, развивается над поверхностью воды.
"Чаще всего это торнадо очень узкое, но бывает и довольно широким. Вращение не всегда быть заметным на расстоянии. Если такой вихрь не опускается на сушу или поверхность воды, его называют воронкообразным облаком", - отмечает Кийтсак, добавляя, что явление состоит не только из воздуха, но и из воды, всосавшейся с уровня моря.
Галерея: Фото местных жителей
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