Как снизить тревогу с помощью дыхания?

В малых дозах стресс полезен - он позволяет мобилизовать ресурсы организма и эффективнее адаптироваться к внешним факторам, - но в моменты, когда нужно сконцентрироваться и сохранять хладнокровие, стоит помнить, что тревожность можно эффективно снизить, научившись различным дыхательным упражнениям. Они будут полезны всем, в том числе школьникам и студентам, которые сейчас сдают экзамены. В этой ситуации тревога может возникать не только во время экзамена, но и до него, и после него - тревога о том, что будет дальше, страх неудачи, тревога за будущее - все это может препятствовать процессу обучения и часто не дает проявить себя в лучшем свете. Дыхательные упражнения помогут вам сохранять спокойствие, расслабить тело и разум и улучшить способность концентрироваться", - объясняет фармацевт Apotheka Лайла Залите.