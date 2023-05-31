Вайра Вике-Фрейберга рассказала, есть ли у нее свой фаворит среди кандидатов в президенты

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На вопрос, есть ли у нее свой фаворит, она ответила: "На самом деле нет. Я не беру на себя ответственность, которая мне не принадлежит - я не состою ни в Сейме, ни в какой-нибудь партии, и мне не нужно голосовать. Но я могу назвать целый ряд компетентных людей, которые могли бы претендовать.

Могу даже упомянуть, например, Байбу Браже - женщину, достигшую чрезвычайно высокого и ответственного положения на международном уровне в структурах НАТО. Она в высшей степени соответствует этой должности и ответственности, которая требуется от президента.

Однако недостатка в людях, подходящих для этой должности, в Латвии нет".

В рамках инициативы "Моя президент" (Mana prezidente) были заявлены 73 женщины, которые могли бы стать президентом Латвии. Вике-Фрейберга говорит, что думает о том, что среди нынешних кандидатов есть женщина.

Она только приветствует этот факт: "Когда я только вышла из самолета, в радиоинтервью меня спросили: "Ходят слухи, что вас могут выдвинуть кандидатом. Вы бы согласились на это?" Я сказала: "Конечно!". Журналистка удивилась - как она посмела?! Поэтому радует, что женщина принимает такое предложение. Хотя среди мировых лидеров женщины пока в меньшинстве, их число растет с каждым годом".

Больше читайте в издании журнала Ieva от 31 мая.