В СЗК объяснили, почему фракция отдала голоса за Ринкевича

На вопрос, почему СЗК решил голосовать именно за Ринкевича, политик указал, что в нынешней геополитической ситуации важна не только внутренняя, но и внешняя политика. Важно, чтобы президент был максимально профессиональным и мог представлять страну уже с первого дня.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то соглашения между "Новым Единством" и СЗК о поддержке Ринкевича, Валайнис подчеркнул, что СЗК сегодня голосует только за президента и ни за что больше.

Валайнис отметил, что парламентская фракция СЗК приняла решение, учитывая мысли, которые были у глав самоуправлений от СЗК. Политик добавил, что в СЗК был максимально открытый и прозрачный процесс принятия решений.

"Мы не имеем права ошибаться. Мы изучили кандидатов, чтобы у нас не было сомнений в том, что президент будет придерживаться евроатлантического курса, тесно сотрудничать с НАТО, поддерживать Украину. Мы должны были получить полную уверенность в том, что позиция президента ясна. Из всех трех кандидатов самая сильная позиция по этим и другим вопросам была у Ринкевича. Мы уверены, что с ним как с президентом мы найдем самую профессиональную модель взаимного сотрудничества", - пояснил голосование фракции СЗК Валайнис.

Напомним, после двух туров голосовая президент так и не был избран. Всего использовано 87 бланков. Из них 10 от "Стабильности!" - против всех. Нацобъединение бланки даже не выбрало. За Ринкевича было отдано 42 голоса, за Элину Пинто - 10, за Улдиса Пиленса - 25 голосов.

В третьем туре будут участвовать только два кандидата: Эдгар Ринкевич и Улдис Пиленс.

За Ринкевича голоса отдали "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян.

За Пинто - "Прогрессивные".