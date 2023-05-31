Почему Россия потеряла 2000 танков в войне в Украине?

Или наступление под Угледаром в феврале 2023 г., когда российский генерал-полковник Рустам Мурадов бросил армию на минные поля и под обстрелы артиллерии. В результате чего были потеряны две элитные бригады морской пехоты и 103 единицы техники, включая 36 танков (по подсчетам Oryx).

Между тем, в ходе контрнаступления в Харьковской области в сентябре прошлого года украинские войска захватили более 200 танков.

Именно поэтому российская армия попыталась компенсировать потери, введя в строй около 4000 танков, находившихся в резерве. Многие из них были произведены 50 или 60 лет назад. В марте в интернете появились фотографии поездов с танками Т-54 и Т-55, выпущенными 70 и 80 лет назад.

Украина же потеряла более 500 танков, т.е. российские трофеи смогли полностью компенсировать потери. Соотношение потерь по-прежнему в пользу Украины, но он ниже, чем осенью прошлого года.

Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) также подтверждают, что российская армия учится на своих ошибках. Российские танки все чаще используют тепловой камуфляж, что затрудняет их обнаружение. Россия также значительно сократила присутствие танков в операциях, особенно после катастрофы под Угледаром..

Сейчас танки в основном используются для ведения артиллерийского огня. Эксперты считают, что даже высмеиваемые в интернете танки 80-летней давности могут быть эффективными при правильном использовании.