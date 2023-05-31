Почему Россия потеряла 2000 танков в войне в Украине?

С февраля прошлого года, когда Россия вторглась в Украину, Россия потеряла более 2000 танков. Российской армии приходится использовать танки пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века. Хотя они очень слабы в современных боевых действиях, но они весьма полезны для артиллерийской поддержки, считают аналитики.
В начале войны у России было 3000 боеспособных танков, сказал The Business Insider Якуб Яновски, член исследовательского проекта Oryx в Нидерландах, который помогает составлять список военных потерь. По данным Oryx, на 31 мая Россия потеряла 2001 танк, из которых более четверти она "подарила" противнику: ВСУ захватили 544 танка, еще 1238 были уничтожены, 106 - повреждены, 113 - брошены.
Таким образом, Россия теряет в среднем по Украине 4,3 танка в день.
В 2021 году, согласно базе данных Military Balance, британского Международного института стратегических исследований, на вооружении российской армии находилось 3 330 танков, из которых 2 840 - в рядах сухопутных войск. Остальные танки находились в рядах воздушно-десантных войск, морской пехоты и береговой охраны. Oryx поясняет, что при подсчете потерь учитываются только документально подтвержденные потери, так что в реальности Россия лишилась большего количества техники.
Одной из главных причин столь высоких потерь России является "первоначальный план вторжения, который был совершенно безответственным", а также эффективность противотанковых и артиллерийских средств украинских войск.
Здесь следует упомянуть о безрассудных действиях российских войск в мае 2022 года, когда российская армия попыталась пересечь реку Сиверский Донец. Это привело к потере около 80 единиц бронетехники и 400 человек.
Или наступление под Угледаром в феврале 2023 г., когда российский генерал-полковник Рустам Мурадов бросил армию на минные поля и под обстрелы артиллерии. В результате чего были потеряны две элитные бригады морской пехоты и 103 единицы техники, включая 36 танков (по подсчетам Oryx).
Между тем, в ходе контрнаступления в Харьковской области в сентябре прошлого года украинские войска захватили более 200 танков.
Именно поэтому российская армия попыталась компенсировать потери, введя в строй около 4000 танков, находившихся в резерве. Многие из них были произведены 50 или 60 лет назад. В марте в интернете появились фотографии поездов с танками Т-54 и Т-55, выпущенными 70 и 80 лет назад.
Украина же потеряла более 500 танков, т.е. российские трофеи смогли полностью компенсировать потери. Соотношение потерь по-прежнему в пользу Украины, но он ниже, чем осенью прошлого года.
Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) также подтверждают, что российская армия учится на своих ошибках. Российские танки все чаще используют тепловой камуфляж, что затрудняет их обнаружение. Россия также значительно сократила присутствие танков в операциях, особенно после катастрофы под Угледаром..
Сейчас танки в основном используются для ведения артиллерийского огня. Эксперты считают, что даже высмеиваемые в интернете танки 80-летней давности могут быть эффективными при правильном использовании.
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