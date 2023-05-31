Возможное сексуальное насилие над ребенком: священник освобожден из-под стражи

Священник прихода Святого Альберта в Риге Кришьянис Дамбергс, обвиняемый в возможном сексуальном насилии над ребенком, освобожден из-под стражи, сообщил в суде.
Суд подтвердил, что мера пресечения Дамбергсу была изменена, и он был освобожден из-под стражи.
Ему запретили приближаться к определенным людям.
Уже сообщалось, что в апреле 2023 года за предполагаемое сексуальное насилие в отношении малолетнего лица управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержало настоятеля прихода Святого Альберта Римской католической церкви.
За последние годы это не единственный случай в Латвии, когда священнослужителям инкриминируются преступления сексуального характера. В настоящее время идет суд над священником Резекненско-Аглонской епархии Павлом Зейлей, который обвиняется в сексуальных преступлениях вместе с еще одним мужчиной.
Согласно обвинительному заключению, уголовные преступления были совершены в период с 2017 по 2018 год.
Где искать помощь
Информацию и поддержку можно найти на pusaudzucentrs.lv
Телефон психологической поддержки родителей и детей: +37125737363.
Центр "Марта"
Улица Матиса 49-3, Рига
Телефон: 67378539
Электронная почта: centrs@marta.lv
Кризисно-консультационный центр Skalbes
Улица Кунгу 34, Рига
Телефон: 24551700, 27722292
Электронная почта: skalbes@skalbes.lv
Телефон поддержки жертв преступлений: 116006
Центр безопасного детства Dardedze
Телефон: 67600685
Электронная почта: info@centrsdardedze.lv
Горячая линия для детей и молодежи VBTAI: 116111
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