Возможное сексуальное насилие над ребенком: священник освобожден из-под стражи

Суд подтвердил, что мера пресечения Дамбергсу была изменена, и он был освобожден из-под стражи.

Ему запретили приближаться к определенным людям.

Уже сообщалось, что в апреле 2023 года за предполагаемое сексуальное насилие в отношении малолетнего лица управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержало настоятеля прихода Святого Альберта Римской католической церкви.

За последние годы это не единственный случай в Латвии, когда священнослужителям инкриминируются преступления сексуального характера. В настоящее время идет суд над священником Резекненско-Аглонской епархии Павлом Зейлей, который обвиняется в сексуальных преступлениях вместе с еще одним мужчиной.

Согласно обвинительному заключению, уголовные преступления были совершены в период с 2017 по 2018 год.

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