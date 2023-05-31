Политолог: какое отношение Лембергс имеет к избранию Ринкевича?

"С одной стороны, Национальное объединение "перешло черту" и не проголосовало, оценив ситуацию, которая противоречила семейным ценностям, о которых они заявляли, ведь голосование означало бы потерю избирателей, а рейтинги и популярность Нацобъединения уже падают", - говорит Илга Крайтусе.

С другой стороны, если вспомнить голосование в Сейме по договору о границе Абрене с Россией, правящая коалиция разрешила "националистам" не голосовать, чтобы не "потерять лицо".

Тогда национальная политическая сила, как и обещала, не стала обращаться в Конституционный суд, но выиграла пост мэра Риги.

"Мы думаем, что в политике все просто, но это не так", - описывает закулисье политического процесса политолог.

"Вот что любопытно - в некотором смысле мы можем поблагодарить Лембергса за избрание Ринкевича.

Почему? Потому что - если бы не было положительного голосования депутатов в двух турах, то Ринкевич не был бы президентом", - отметила политолог.

Ни у кого не было такой жесткой позиции по отношению к Лембергсу и Союзу зеленых и крестьян, которые с ним связаны, как у "Нового Единства".

Крайтусе говорит, что существует множество вариантов того, что каждая политическая сила может получить "за голос", например, должность мэра Риги - заманчивая, хотя и "скользкая". При разумном подходе она может быть очень популярной.

В среду, 31 мая, Сейм избрал нового президента Латвии - им стал представитель "Нового Единства" Эдгар Ринкевич.