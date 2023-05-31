Шлесерс будет собирать подписи для референдума о роспуске Сейма

"Мы будем консультироваться с Центральной избирательной комиссией, сможем ли мы начать сбор подписей раньше 1 ноября. Ясно одно: депутатам Сейма нужен новый мандат, поэтому нужны новые выборы. Сейм своим бездействием подвел своих избирателей. Он также не в состоянии развивать национальную экономику. Сейчас также происходит смена ценностей", - сказал лидер ЛПМ.

Шлесерс отметил, что результат выборов стал для него шоком. Политик признал, что многие избиратели также были шокированы. Он полон решимости собрать необходимые 155 000 подписей для проведения референдума. Шлесерс выразил уверенность, что народ распустит этот Сейм.

На вопрос, как он оценивает Ринкевича на посту президента, Шлесерс подчеркнул, что Ринкевич, в отличие от президента Эгила Левитса, является профессиональным политиком. По его мнению, Левитс был "нулем" - неуклюжим в своих действиях и высказываниях.

"Ринкевич - профессионал, в этом нет сомнений. Речь о том, была ли готова Латвия к такому президенту, что народ думает о его сексуальной ориентации", - отметил Шлесерс.