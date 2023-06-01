Уже на этой неделе ожидаются переговоры об изменениях в коалиции, руководимой премьер-министром от "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем, заявил в программе LTV "Утренняя панорама" министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список", ОС).
Кучинскис: переговоры об изменениях в коалиции ожидаются уже на этой неделе
Оценивая президентские выборы, на которых кандидат от "Нового Единства" Эдгар Ринкевич был избран только голосами оппозиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" и не получил поддержки со стороны коалиционных ОС и Национального объединения, Кучинскис сказал, что ценой этого голосования является, видимо, принятие СЗК и "Прогрессивных" в коалицию.
Политик сказал, что переговоры об изменениях в коалиции назначены на пятницу, 2 июня. Позиция ОС останется неизменной, и менять модель коалиции он не согласится.
Просто так расширить существующую коалицию невозможно, потому что прием новых партнеров означает формирование совершенно нового правительства, соответственно Кариньшу в какой-то момент придется сказать, что он больше не будет работать с прежними партнерами, также будет определен новый список дел и приоритетов правительства, сказал Кучинскис.
На вопрос, уверен ли ОС в сохранении должности председателя Сейма, Кучинскис ответил, что смена коалиции будет означать, что "политическое поле полностью очищено", не будет больше непримиримых сил, переговоры начнутся с нуля, а значит, и председатель Сейма, и министры могут смениться.
Ашераденс: расширение коалиции позволит динамично двигаться вперед
асширение правящей коалиции позволит более динамично продвигаться по важным для страны вопросам, сказал в интервью Латвийскому радио член правления партии премьер-министра "Новое Единство", министр финансов Арвил Ашераденс.
Он подчеркнул, что премьер-министр неоднократно призывал партнеров по коалиции согласовать одного кандидата на пост президента, но сделать этого не удалось, поэтому нынешний итог, при котором происходит переоценка состава коалиции, закономерен.
Политик сравнил нынешнее правительство с поездом, к которому прицепляются разные вагоны, тогда как с локомотивом - премьером - все в порядке.
По словам Ашераденса, "Новое Единство" предлагает работать в расширенной коалиции, в которой одним из партнеров мог бы стать Союз зеленых и крестьян (СЗК). Нынешнее правительство не должно сразу уходить в отставку, так как не нужно ничего торопить. В первую очередь необходимо сесть за стол переговоров и получить ясность.
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