Кучинскис: переговоры об изменениях в коалиции ожидаются уже на этой неделе

Оценивая президентские выборы, на которых кандидат от "Нового Единства" Эдгар Ринкевич был избран только голосами оппозиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" и не получил поддержки со стороны коалиционных ОС и Национального объединения, Кучинскис сказал, что ценой этого голосования является, видимо, принятие СЗК и "Прогрессивных" в коалицию.

Политик сказал, что переговоры об изменениях в коалиции назначены на пятницу, 2 июня. Позиция ОС останется неизменной, и менять модель коалиции он не согласится.

Просто так расширить существующую коалицию невозможно, потому что прием новых партнеров означает формирование совершенно нового правительства, соответственно Кариньшу в какой-то момент придется сказать, что он больше не будет работать с прежними партнерами, также будет определен новый список дел и приоритетов правительства, сказал Кучинскис.