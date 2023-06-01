Видео ⟩ Как Галкин проводит время с сыном: "Вот такие у нас открытия"

"Интересные места мы открываем во время нашим велосипедных прогулок", - сказал на видео Максим Галкин.

Он вместе с сыном оказался в пункте наблюдения за птицами. Что поспешил показать своим подписчикам.

"Смотрим за птицами в парке", - заметил Гарри.

"Вот такие у нас открытия", - подытожил шоумен. Стоит сказать, что это не первый раз, когда Максим Галкин показывает подписчикам велосипедные прогулки с сыном.

Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр "иноагентов" РФ 16 сентября прошлого года.

После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой". Сейчас артист подал в суд прошение снять с него данный статус "иноагента".

Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того как шоумена внесли в реестр "иноагентов", его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.