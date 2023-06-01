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"Интересный способ, чтобы проголосовать": неловкость депутата на выборах попала на видео

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums

Депутат Сейма Зане Скуиня-Рубене ("Новое Единство") попала в неприятную ситуацию во время президентских выборов.

"На этом видео отлично видно, какая я неуклюжая. Все хорошо, зацепился каблук. Наверное, самый интересный способ, чтобы проголосовать за президента в Сейме", - пишет депутат.

На кадрах видно, как она спотыкается по пути к избирательной урне.

Позже в комментариях она написала, что пострадали только ее колготки.

Напомним, в среду, 31 мая, президентом Латвии избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого на этот пост выдвинуло "Новое Единство".

В третьем туре голосования в Сейме за Ринкевича проголосовали 52 депутата. Помимо 26 депутатов "Нового Единства", за него голосовали также 16 депутатов оппозиционного Союза зеленых и крестьян. После того как во втором туре голосования из борьбы выбыла кандидат в президенты "Прогрессивных" Элина Пинто, 10 депутатов этой фракции также решили отдать свои голоса за Ринкевича.

За кандидата "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса в третьем туре голоса отдали 25 депутатов. У ОС 15 голосов в Сейме, но за Пиленса голосовали также девять депутатов партии "Латвия на первом месте" и внефракционный депутат Глория Гревцова.

Планируется, что Ринкевич вступит в должность в первой половине июля, когда свои полномочия сложит нынешний президент Эгил Левитс.

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