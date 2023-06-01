"Интересный способ, чтобы проголосовать": неловкость депутата на выборах попала на видео

"На этом видео отлично видно, какая я неуклюжая. Все хорошо, зацепился каблук. Наверное, самый интересный способ, чтобы проголосовать за президента в Сейме", - пишет депутат.

На кадрах видно, как она спотыкается по пути к избирательной урне.

Позже в комментариях она написала, что пострадали только ее колготки.

Напомним, в среду, 31 мая, президентом Латвии избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого на этот пост выдвинуло "Новое Единство".

В третьем туре голосования в Сейме за Ринкевича проголосовали 52 депутата. Помимо 26 депутатов "Нового Единства", за него голосовали также 16 депутатов оппозиционного Союза зеленых и крестьян. После того как во втором туре голосования из борьбы выбыла кандидат в президенты "Прогрессивных" Элина Пинто, 10 депутатов этой фракции также решили отдать свои голоса за Ринкевича.

За кандидата "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса в третьем туре голоса отдали 25 депутатов. У ОС 15 голосов в Сейме, но за Пиленса голосовали также девять депутатов партии "Латвия на первом месте" и внефракционный депутат Глория Гревцова.

Планируется, что Ринкевич вступит в должность в первой половине июля, когда свои полномочия сложит нынешний президент Эгил Левитс.

Šis video lieliski ieskicē to, cik neveikla esmu. Viss labi, aizķērās papēdis. Iespējams, interesantākais veids, kā Saeimā balsot par prezidentu. 😅 https://t.co/3unAwEiWuD — Zane Skujiņa-Rubene (@ZaniteSkujina) May 31, 2023