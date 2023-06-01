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Республиканцы в Конгрессе отменили потолок долга США до 2025 года. Для этого им потребовались голоса демократов

BBC News Русская служба
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BBC
Многие республиканцы были недовольны договоренностью их спикера Кевина Маккарти (в центре) с президентом Джо Байденом и проголосовали против нее
Многие республиканцы были недовольны договоренностью их спикера Кевина Маккарти (в центре) с президентом Джо Байденом и проголосовали против нее Фото: Reuters

США избежали дефолта и кризиса в крупнейшей мировой экономике, который неизбежно привел бы к проблемам планетарного масштаба. В ночь на четверг подконтрольная оппозиции нижняя палата американского Конгресса утвердила компромисс президента-демократа Джо Байдена с республиканцами и разрешила нарастить госдолг США выше уже достигнутых рекордных 31,4 трлн долларов.

Республиканцы имеют в Палате представителей большинство всего в 222 года при необходимых 218. По вопросу о приостановке потолка госдолга многие из них были недовольны соглашением спикера Кевина Маккарти с Байденом и проголосовали "против", так что для одобрения сделки потребовались голоса демократического меньшинства.

В конечном итоге "за" проголосовали 314 членов Конгресса. 117 голосовали "против" - 71 республиканец и 46 демократов.

Без договоренности по потолку долга деньги на текущие выплаты, ранее утвержденные Конгрессом, закончились бы уже через неделю, и США впервые в своей истории оказались бы неспособны заплатить по счетам.

Дефолт крупнейшего в мире заемщика и главного кредитора последней инстанции подорвал бы основу мировой финансовой системы и вызвал бы потрясения во всей мировой экономике, и без того подорванной пандемией ковида и агрессией России против Украины.

Установленный Конгрессом потолок госдолга был достигнут еще в январе, и с тех пор американский Минфин лишен права увеличивать заимствования для финансирования текущих расходов.

Глава министерства Джанет Йеллен предупреждала, что такими темпами деньги закончатся уже 5 июня.

После нескольких недель переговоров Байден и Маккарти на минувших выходных утрясли компромиссное решение, которое сократит дефицит американского бюджета на 1,5 трлн долларов в ближайшие 10 лет.

Для того чтобы оно вступило в силу и норма о предельном размере госдолга перестала действовать до 1 января 2025 года, ключевым было одобрение со стороны контролируемой республиканцами Палаты представителей Конгресса США.

Среди голосовавших "за" демократов в итоге оказалось больше, чем республиканцев: 165 и 149 соответственно. Но республиканца Маккарти это не смутило. "Важно, не как ты стартуешь, а как финишируешь", - сказал он журналистам по итогам заседания.

Президент Байден также приветствовал результат голосования в Палате представителей. Он назвал его "хорошей новостью для американского народа и американской экономике", говорится в заявлении Белого дома.

Соглашение должен одобрить еще и Сенат, но его контролируют демократы, да и многие из сенаторов-республиканцев поддерживают это решение, так что серьезных проблем с его прохождением не ожидается.

Вместе с тем, сенаторы-противники повышения или приостановки потолка могут попытаться затянуть обсуждение или даже провести поправки, после которых - в условиях острой нехватки времени - законопроект придется возвращать в Палату представителей. Некоторые из них, как на правом, так и на левом фланге уже заявляют, что сделают для этого все, что смогут.

BBC
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