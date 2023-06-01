Республиканцы в Конгрессе отменили потолок долга США до 2025 года. Для этого им потребовались голоса демократов

Глава министерства Джанет Йеллен предупреждала, что такими темпами деньги закончатся уже 5 июня.

После нескольких недель переговоров Байден и Маккарти на минувших выходных утрясли компромиссное решение, которое сократит дефицит американского бюджета на 1,5 трлн долларов в ближайшие 10 лет.

Для того чтобы оно вступило в силу и норма о предельном размере госдолга перестала действовать до 1 января 2025 года, ключевым было одобрение со стороны контролируемой республиканцами Палаты представителей Конгресса США.

Среди голосовавших "за" демократов в итоге оказалось больше, чем республиканцев: 165 и 149 соответственно. Но республиканца Маккарти это не смутило. "Важно, не как ты стартуешь, а как финишируешь", - сказал он журналистам по итогам заседания.

Президент Байден также приветствовал результат голосования в Палате представителей. Он назвал его "хорошей новостью для американского народа и американской экономике", говорится в заявлении Белого дома.

Соглашение должен одобрить еще и Сенат, но его контролируют демократы, да и многие из сенаторов-республиканцев поддерживают это решение, так что серьезных проблем с его прохождением не ожидается.