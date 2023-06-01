Южнокорейская разведка рассказала о возможных зависимостях Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, страдает от нарушений сна, что, в свою очередь, углубляет его зависимость от алкоголя и никотина.

Как сообщила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, власти Северной Кореи интенсивно собирают информацию из-за рубежа о том, какие чиновники высокого ранга страдают от нарушений сна. Таким образом они получают и представление о том, какие лекарства используются для лечения таких нарушений.

Кроме того, интерес разведки увеличил тот факт, что недавно Северная Корея импортировала большое количество иностранных сигарет, например, Marlboro и Dunhill, а также закуски высокого класса, которые традиционно употребляются вместе с алкоголем. Разведка убеждена, что вес Ким Чен Ына может составлять порядка 140 килограммов.

В то же самое время уровень качества жизни жителей Северной Кореи продолжает падать - растет нехватка продуктов питания, а рост цен на зерновые самый высокий с момента прихода Ким Чен Ына к власти. Поэтому в КНДР растет число преступлений, самоубийств и вызванных голодом смертей.

Интересно, что еще летом 2021 года жителям Северной Кореи запретили обсуждать внешний вид диктатора после того, как он похудел.

После этого осенью появилась информация, что за два года северокорейский диктатор сбросил 20 килограммов. Тогда южнокорейская разведка сообщила, что проблем со здоровьем у Ким Чен Ына нет. В Сеуле посчитали, что таким образом коммунистический режим пытается создать новый имидж северокорейского лидера.