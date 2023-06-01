"Очнись, у нас бронза!". Душераздирающая история спасения жизни в Елгаве

Врач Елгавской больницы и поликлиники VCA Aura Марис Белте в социальных сетях поделился драматичной и эмоциональной историей спасения пациента. Портал Apollo.lv приводит эту историю.
"На лепестки дефибриллятора обильно наносится прозрачный гель. Я со всей силой прижимаю электроды к груди молодого человека. Звучит команда "Все прочь!" - и электрический разряд.
Хрупкое тело изгибается и... есть! Синусовый ритм!
Парень молодой, но уже с очень тяжелой дилатационной кардиомиопатией. Ритм восстановлен, но давление и сатурация не сохраняются, он синий, от наркоза не просыпается. Мы делаем что можем!
Пациент потихоньку начинает реагировать на болевые раздражения, улучшается цвет кожи, он с трудом пытается открыть глаза.
Слышу ликование. Ах, да, хоккей. Уже закончился? Что, наши выиграли?! Такой радостью нельзя не поделиться!
Теперь уже мой голос как заряженный дефибриллятор: "Проснись, мы победили!".
"Правда?" Первая фраза парня звучит немного неубедительно.
"Правда, правда! 4:3! У нас бронза!"
Рука, обмотанная катетерами, дает пять моей ладони. Парня увозят в реанимацию. Мне хочется плакать".
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