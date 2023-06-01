"Очнись, у нас бронза!". Душераздирающая история спасения жизни в Елгаве

"На лепестки дефибриллятора обильно наносится прозрачный гель. Я со всей силой прижимаю электроды к груди молодого человека. Звучит команда "Все прочь!" - и электрический разряд.

Хрупкое тело изгибается и... есть! Синусовый ритм!

Парень молодой, но уже с очень тяжелой дилатационной кардиомиопатией. Ритм восстановлен, но давление и сатурация не сохраняются, он синий, от наркоза не просыпается. Мы делаем что можем!

Пациент потихоньку начинает реагировать на болевые раздражения, улучшается цвет кожи, он с трудом пытается открыть глаза.

Слышу ликование. Ах, да, хоккей. Уже закончился? Что, наши выиграли?! Такой радостью нельзя не поделиться!

Теперь уже мой голос как заряженный дефибриллятор: "Проснись, мы победили!".

"Правда?" Первая фраза парня звучит немного неубедительно.

"Правда, правда! 4:3! У нас бронза!"

Рука, обмотанная катетерами, дает пять моей ладони. Парня увозят в реанимацию. Мне хочется плакать".