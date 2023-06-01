Нефтяные миллиарды РФ застряли в Индии: Москва теряет доступ к большим деньгам

Как пишет издание, эти деньги являются дополнением к оставшимся российским активам в размере 147 миллиардов долларов, которые с начала войны остались за границей. Дефицит рупий связан с тем, что российская нефть поставляется в Индию в больших количествах, а экспорт товаров из Индии в Россию находится на очень низком уровне.

В Москве рассчитывают, что рупии будут продолжать накапливаться на счетах, из-за чего переговоры между Индией и Россией зашли в тупик. С учетом подсчетов Bloomberg ежемесячно в индийские банки поступает 2-3 миллиарда долларов в рупиях, которые Россия не может использовать.

Обе стороны ищут варианты решения проблем, в том числе рассматривая даже уход российских компаний с индийского рынка капитала. Москва изначально выступала против такого плана, но теперь этот вариант снова рассматривается, сообщили Bloomberg индийские официальные лица.

Другой вариант предполагает инвестирование накопленных рупий в индийскую инфраструктуру в обмен на доли в индийских компаниях, улучшающих инфраструктуру.

После российского вторжения в Украину импорт из России в Индию увеличился примерно в пять раз. В то же время экспорт товаров из Индии в Россию сократился. Самая большая проблема заключается в том, что большинство транзакций по-прежнему осуществляется в долларах, а ограничения на использование валюты усложняют ситуацию.