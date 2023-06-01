Нефтяные миллиарды РФ застряли в Индии: Москва теряет доступ к большим деньгам

Российские компании с большим трудом могут обменять индийские рупии на рубли. Из-за валютных ограничений миллиарды российских нефтедолларов фактически застряли в Индии. Россия вынуждена ежемесячно накапливать в рупиях сумму до миллиарда долларов, которые просто лежат в индийских банках, сообщает Bloomberg.
Как пишет издание, эти деньги являются дополнением к оставшимся российским активам в размере 147 миллиардов долларов, которые с начала войны остались за границей. Дефицит рупий связан с тем, что российская нефть поставляется в Индию в больших количествах, а экспорт товаров из Индии в Россию находится на очень низком уровне.
В Москве рассчитывают, что рупии будут продолжать накапливаться на счетах, из-за чего переговоры между Индией и Россией зашли в тупик. С учетом подсчетов Bloomberg ежемесячно в индийские банки поступает 2-3 миллиарда долларов в рупиях, которые Россия не может использовать.
Обе стороны ищут варианты решения проблем, в том числе рассматривая даже уход российских компаний с индийского рынка капитала. Москва изначально выступала против такого плана, но теперь этот вариант снова рассматривается, сообщили Bloomberg индийские официальные лица.
Другой вариант предполагает инвестирование накопленных рупий в индийскую инфраструктуру в обмен на доли в индийских компаниях, улучшающих инфраструктуру.
После российского вторжения в Украину импорт из России в Индию увеличился примерно в пять раз. В то же время экспорт товаров из Индии в Россию сократился. Самая большая проблема заключается в том, что большинство транзакций по-прежнему осуществляется в долларах, а ограничения на использование валюты усложняют ситуацию.
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