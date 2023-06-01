Обстрелы Шебекино: в Белгородской области готовятся к эвакуации целого города

Социальные сети наполняются объявлениями от людей, которые ищут транспорт для того, чтобы уехать. "Пожалуйста, помогите забрать пожилого человека из Шебекино. Хотя бы до Белгорода, мы туда приедем, заберём. Позвоните мне, умоляю", - гласит одно из типичных объявлений.

Последние два дня власти публикуют телефоны экстренных служб, которые должны помочь желающим уехать, но местные жители жалуются, что дозвониться до этих служб в четверг почти невозможно. Некоторые из уехавших пытаются вернуться, чтобы забрать домашних животных, но сообщают, что въезды в город закрыты.

Первые сотни беженцев привезли в "Белгород-Арену", спортивно-развлекательный комплекс в Белгороде. По сообщениям местных СМИ, там покинувшие Шебекино и окрестности будут зарегистрированы, а затем их начнут развозить в места временного размещения.

"Нам в дом попали"

Накануне корреспондент Би-би-си связался с местной жительницей Марией (имя изменено). Она рассказала, что ранее уже отправила из города маму и сына, подальше от обстрелов.

Куда именно уехали ее мать и ребенок, Мария не уточнила, но сказала, что с этим их семье помогли власти. "Наши власти очень помогают - и губернатор, и глава Шебекино. Именно они и предоставили место, куда вывезли [маму с сыном]", - рассказала она.

Сама она при этом оставалась в городе: "Работа, кто семью кормить будет?" Но при этом призналась, что в Шебекино ей оставаться страшно.