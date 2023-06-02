Суд в Испании займется делом о контрабанде оружия из Украины

Танки, гранатометы и... пираты

Но самый медийный случай из области торговли украинским оружием произошел в 2008 году, напоминает мадридская Confidencial. Речь идет о судне Faina, которое следовало из Одессы в Кению и было захвачено сомалийскими пиратами. На борту находились 33 танка Т-72, 42 зенитные установки ЗПУ-4 и 36 гранатометов. Переговоры с пиратами несколько месяцев вела Tomex Team, представленная лично Муренко. По данным Confidencial, сомалийцам был выплачен выкуп в размере 3,2 млн долларов, после чего корабль с экипажем и грузом был освобожден.

Попала в печать и фотография, запечатлевшая Муренко на палубе Faina рядом с гражданином Израиля уроженцем Одессы Вадимом Альпериным, предполагаемым владельцем груза. Последнего президент Украины Владимир Зеленский назвал в свое время "крестным отцом контрабанды". Ну, а что касается Дирсенко, то издание Eltaquigrafo напоминает, что он попал в поле зрения правоохранительных органов еще и потому, что в 2011 году продал афганским талибам партию нитрата аммония, используемого международными террористами для организации взрывов.

Тюрьма недалеко от Мадрида, где содержатся подследственные антикоррупционной прокуратуры Фото: Viktor Tscherezky/DW

Судьбу подозреваемых решит суд

В беседе с DW член мадридской коллегии адвокатов Карлос Кубилья, пояснил, что 14 фигурантов дела "Якорь" обвиняются, главным образом, в отмывании средств, полученных в результате незаконной торговли оружием. Обвинить их непосредственно в контрабанде нельзя, поскольку "это деяние осуществлялось вне Испании". Главным фигурантам - в случае признания их вины - "грозят длительные сроки тюремного заключения". Другие обвиняемые, а это окружение Дирсенко и Муренко - служащие их фирм и разного рода посредники в бизнесе - "могут получить небольшие сроки или вообще освободиться от наказания".

По данным адвоката, сославшегося на материалы следствия, оба предпринимателя с помощью людей из своего окружения отмыли "не менее 10 млн евро". Деньги вкладывались ими "в движимое и недвижимое имущество, позволяли поддерживать высокий уровень жизни". В 2020 году был наложен арест на 18 единиц недвижимости этих лиц и на их 50 банковских активов. Тогда же Муренко и Дирсенко, а также двоюродный брат последнего и его ближайший подельник - Борис Лунов, были отправлены в предварительное заключение, где провели больше года, а затем были отпущены до суда на свободу.