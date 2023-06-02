С Арми Хаммера сняли обвинения. Актера обвиняли в изнасиловании и секс-каннибализме

Расследование было прекращено в связи со "сложностью отношений" между Хаммером и женщиной, обвинившей его. В прокуратуре сделали вывод, что в случае с Арми подтвердить "факт насильственного полового акта" не предоставляется возможным.

"Сексуализированные домогательства часто бывает трудно доказать, поэтому мы поручаем рассматривать такие дела нашим самым опытным прокурорам. В этом случае прокуроры провели тщательную проверку, но пришли к выводу, что в настоящий момент нет оснований для предъявления мистеру Хаммеру обвинения в совершении преступления", - сказано в заявлении окружной прокуратуры Лос-Анджелеса.

Напомним, в центре секс-скандала Хаммер оказался в начале 2021 года, когда в Сети появились скриншоты переписок с разными девушками, которые велись якобы актером. В них Арми рассказывал о своих каннибалистических фетишах, затем появились более серьезные обвинения, в том числе в изнасиловании и жестоком обращении (одна девушка рассказала, что Хаммер вырезал на ее теле свои инициалы). Так, в марте того же года девушка по имени Эффи утверждала, что это произошло в 2017 году.

Арми Хаммер отрицал все обвинения, но все-таки прошел лечение в рехабе. Следом агентство WME отказалось от сотрудничества с ним. Актер был уволен из множества проектов.

В СМИ также гуляла информация о том, что Роберт Дауни-младший дал денег Арми Хаммеру на рехаб, куда тому пришлось лечь после обвинений в изнасилованиях.