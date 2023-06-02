Фото ⟩ Левитс встретился с Ринкевичем

В пятницу, 2 июня, президент Латвии Эгил Левитс встретился с новоизбранным президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Левитс уверен, что в ближайшие четыре года Латвия будет в надежных руках. Такую уверенность он выразил, поздравляя новоизбранного президента Ринкевича. Левитс также подчеркнул, что на президенте страны лежит большая ответственность за будущее государства и народа.
Как сообщалось, Сейм в среду следующим президентом страны избрал кандидата, направленного партией "Новое Единство", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.
За Ринкевича проголосовали 52 депутата - из партий "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные".
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