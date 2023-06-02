Фото ⟩ Левитс встретился с Ринкевичем

Левитс уверен, что в ближайшие четыре года Латвия будет в надежных руках. Такую уверенность он выразил, поздравляя новоизбранного президента Ринкевича. Левитс также подчеркнул, что на президенте страны лежит большая ответственность за будущее государства и народа.