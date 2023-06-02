Фото ⟩ Драма в жизни Анны Седоковой продолжается

Популярная певица Анна Седокова продолжает интриговать своих подписчиков, публикуя в сторис кадры без объяснения.
На этот раз она выставила скриншот, на котором видно множество удаленных сообщений и непринятый вызов.
Анна Седокова не объяснила своим подписчикам, что происходит. Она также не прокомментировала слухи о расставании со своим супругом Янисом Тиммой. Хотя ссора между ними вчера вышла в публичное пространство.
Накануне певица опубликовала рилс, финальная фраза которого такая: "Любить - это значит отпустить".
"Это как такая игра. И я ее принимаю. Я благодарна и собираюсь играть дальше", - написала Анна в публикации.
Янис Тимма никак не комментирует происходящее. Быть может, ссора между супругами - эти лишь слухи. Анна Седокова сейчас находится в Москве. Певица регулярно публикует кадры из студии звукозаписи.
Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма проживают вместе в Майами. Пара поженилась в 2020 году.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!