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Янис Тимма устроил публичные разборки с Анной Седоковой

rus.tvnet.lv
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Янис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Кадр из видео

На днях латвийский баскетболист Янис Тимма в Instagram-сторис признался, что в его отношениях с супругой Анной Седоковой возник конфликт, который вышел в публичное пространство. 

Напомним, Анна Седокова в данный момент находится в России, где посетила музыкальную премию RU.TV. 

Очевидно, что Янис и Анна поссорились. Что стало причиной конфликта, пока неясно, но баскетболист даже отписался от супруги.

"Я пережил худшие последние пару часов в жизни. Больше нечего сказать. Вы узнаете об этом скоро или, может быть, никогда. Но, надеюсь, никогда", - написал он в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/ сторис Janis Timma

Седокова ответила на его сторис комментарием: "То же самое". 

Следом Янис не стал молчать. Он не согласился с тем, что Анна испытала то же самое. Ему не понравилось, что она отреагировала на его слова. "Делай, что хочешь", - добавил он в конце. 

Фото: Instagram/ сторис Janis Timma

Затем Янис опубликовал снимок своей собаки и написал: "Я хочу, чтобы мой лучший друг вернулся".

Фото: Instagram/ сторис Janis Timma

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма проживают вместе в Майами. Пара поженилась в 2020 году. 

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