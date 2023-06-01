Янис Тимма устроил публичные разборки с Анной Седоковой

Напомним, Анна Седокова в данный момент находится в России, где посетила музыкальную премию RU.TV.

Очевидно, что Янис и Анна поссорились. Что стало причиной конфликта, пока неясно, но баскетболист даже отписался от супруги.

"Я пережил худшие последние пару часов в жизни. Больше нечего сказать. Вы узнаете об этом скоро или, может быть, никогда. Но, надеюсь, никогда", - написал он в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/ сторис Janis Timma

Седокова ответила на его сторис комментарием: "То же самое".

Следом Янис не стал молчать. Он не согласился с тем, что Анна испытала то же самое. Ему не понравилось, что она отреагировала на его слова. "Делай, что хочешь", - добавил он в конце.

Фото: Instagram/ сторис Janis Timma

Затем Янис опубликовал снимок своей собаки и написал: "Я хочу, чтобы мой лучший друг вернулся".

Фото: Instagram/ сторис Janis Timma

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма проживают вместе в Майами. Пара поженилась в 2020 году.