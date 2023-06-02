Пограничники нашли 100 тысяч контрабандных сигарет

В четверг, 1 июня, в Краславском крае пограничники остановили незаконное перемещение сигарет через границу Латвии - Беларуси.
При проведении мероприятий по надзору за государственной границей должностные лица Государственной пограничной охраны в Каплавской волости, недалеко от одинокого дома, обнаружили 10 коробок, завернутых в черную полиэтиленовую пленку.
При проведении осмотра упаковок пограничники в них констатировали 100 000 сигарет с акцизными марками Беларуси.
По этому факту начато уголовное дело.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!