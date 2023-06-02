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Пограничники нашли 100 тысяч контрабандных сигарет

rus.tvnet.lv
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В четверг, 1 июня, в Краславском крае пограничники остановили незаконное перемещение сигарет через границу Латвии - Беларуси.

При проведении мероприятий по надзору за государственной границей должностные лица Государственной пограничной охраны в Каплавской волости, недалеко от одинокого дома, обнаружили 10 коробок, завернутых в черную полиэтиленовую пленку.

При проведении осмотра упаковок пограничники в них констатировали 100 000 сигарет с акцизными марками Беларуси.

По этому факту начато уголовное дело.

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